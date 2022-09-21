في اليوم الدولي للسلام.. التزام أممي بتحقيق السلام في ليبيا عبر عملية شاملة

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء، عن التزامها بتحقيق السلام في ليبيا «عبر عملية شاملة يقودها ويملك زمامها الليبيون»، مؤكدة في تدوينة نشرتها عبر صفحتها على «فيسبوك» لمناسبة اليوم الدولي للسلام، أنها «تواصل العمل مع جميع الأطراف الليبية الفاعلة لتحقيق تقدم في عملية السلام والوصول للانتخابات التي يطالب بها الشعب الليبي».

يأتي ذلك، في وقت تواجه فيه العملية السياسية في ليبيا انتكاسة جراء عودة حالة الانسداد والانقسام الحكومي بعدما تعذر إجراء الانتخابات التي كانت مقررة يوم 24 ديسمبر 2021، وتكليف مجلس النواب لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا خلفًا لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي رفض من جهته التخلي عن السلطة قبل إجراء الانتخابات.

مؤتمر دولي جديد حول ليبيا في برلين

ويجري هذه الأيام حراك دبلوماسي يدفع نحو تنظيم مؤتمر دولي جديد حول ليبيا في برلين، يهدف إلى إعادة إحياء المسارات الثلاثة للعملية الخاصة بالتسوية الشاملة للأزمة الليبية والتي جرى تدشينها في مؤتمر دولي عُقِد على مستوى القمة بالعاصمة الألمانية يوم 19 يناير 2020.

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وفي 15 سبتمبر، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، عن تأييده الدعوة لمؤتمر ثالث حول ليبيا في برلين، باعتبار تلك الآلية «الأداة الدولية الأكثر فائدة»، مقدمًا ثلاثة مطالب رئيسية يمكن من خلالها تحقيق الاستقرار في ليبيا.