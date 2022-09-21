العابد يعلن توصيات اللجان الفنية بختام مؤتمر العمل العربي بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد، التوصيات التي وردت خلال أعمال اللجان الفنية في ختام فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته 48 التي أقيمت في القاهرة من 18 سبتمبر الجاري وحتى اليوم الأربعاء.

وترأس العابد وفد ليبيا المشارك في المؤتمر الذي اختُتمت أعماله صباح اليوم الأربعاء بالعاصمة المصرية، وضم الوفد الليبي المشارك عددًا من مديري الإدارات والمكاتب والجهات التابعة لوزارتي العمل والتأهيل ووزارة الخدمة المدنية، وممثلي العمال وأصحاب العمل، بحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وحضر فعاليات المؤتمر وزراء العمل العرب ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في 21 دولة عربية، ولفيف من الضيوف ممثلي السلك الدبلوماسي والمنظمات الإقليمية والدولية.

توصيات اللجان الفنية بمؤتمر العمل العربي

وقالت وزارة العمل والتأهيل إن العابد الذي انتخبه أعضاء المؤتمر رئيسًا لفريق الحكومات ألقى كلمة في ختام فعاليات المؤتمر «لخص فيها جملة التوصيات التي وردت خلال أعمال اللجان الفنية بالمؤتمر وذلك نيابة عن فريق حكومات الدول العربية».

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وأوضحت وزارة العمل والتأهيل أن التوصيات التي لخصها العابد «تخص محاور المؤتمر المتمثلة في الذكاء الصناعي وأنماط العمل الجديدة؛ ومحور رقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية».

تكريم العابد لإدارته جلسات فريق الحكومات بمؤتمر العمل العربي

وأشارت الوزارة إلى أن الحفل الختامي للمؤتمر جرى خلاله تكريم عدد من الجهات حيث قام رئيس نقابة عمال الكويت بتكريم الوزير علي العابد بدرع بصفته رئيس فريق الحكومات نظير جهوده المبذولة في إدارته لجلسات فريق الحكومات طيلة أيام المؤتمر.

وناقشت فعاليات المؤتمر التي بدأت الأحد الماضي، تقرير المنظمة الذي يرصد التأثير الذي أحدثه التحول الرقمي على عديد الدول التي تبنته وجنت ثماره، ويقدم رؤية لما يمكن أن تحققه الدول العربية في المستقبل القريب، من جراء التوسع في استخدام أدوات ومنظومة (التحول الرقمي) في اقتصاداتها»، وفق منصة «حكومتنا».

الفعاليات الختامية لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة، الأربعاء 21 سبتمبر 2022. (وزارة العمل والتأهيل)

تكريم العابد في ختام مؤتمر العمل العربي بالقاهرة، الأربعاء 21 سبتمبر 2022. (وزارة العمل والتأهيل)

الفعاليات الختامية لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة، الأربعاء 21 سبتمبر 2022. (وزارة العمل والتأهيل)

الفعاليات الختامية لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة، الأربعاء 21 سبتمبر 2022. (وزارة العمل والتأهيل)

الفعاليات الختامية لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة، الأربعاء 21 سبتمبر 2022. (وزارة العمل والتأهيل)