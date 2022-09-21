بيانات «المحاسبة»: 50 مليار دينار حجم استنزاف الاحتياطات النقدية خلال 2021

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت بيانات ديوان المحاسبة استنزاف الاحتياطات النقدية بنحو 50 مليار دينار حتى نهاية العام 2021 بفعل العجز بميزان المدفوعات، فضلا عن تنامي الدين العام وارتفاع رصيده التراكمي بنهاية العام 2020 إلى 84 مليار دينار، جراء الإقفال القسري للحقوق والموانئ النفطية.

جاء ذلك في التقرير السنوي للعام 2021، الصادر عن ديوان المحاسبة، أمس الثلاثاء، والذي تضمن أهم الملاحظات حول الجهات الخاضعة لرقابته وتوصياته بخصوصها. وأشار الديوان في بداية التقرير إلى «التحسن النسبي في الأوضاع الأمنية والاقتصادية خلال العام 2021 نتيجة الهدنة المتفق عليها بالمسار الأمني، وفتح حقول النفط، وتوحيد الحكومات في حكومة الوحدة الوطنية، التي تسلمت أمور السلطة التنفيذية للدولة من الحكومتين السابقتين (الوفاق الوطني بطرابلس، الموقتة بالبيضاء) بتاريخ 10 مارس 2021».

الإيرادات النفطية خلال 2021

وحسب التقرير، فقد بلغت إيرادات الدولة النفطية بالعملة الأجنبية خلال العام 2021، نحو 22.9 مليار دولار، جرى إيداعها في حسابات الدولة بمصرف ليبيا المركزي.

في المقابل، بلغت التحويلات الخارجية التي قام بها المصرف المركزي نحو 24.5 مليار دولار أي بعجز بلغ قدره 1.6 مليار دولار استعملت من الاحتياطات.

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وخلص الديوان إلى أن ذلك يعني أن الطلب على النقد الأجنبي «لا يزال يفوق» إيرادات الدولة في ظل سعر الصرف الحالي الذي بلغ في 31 ديسمبر 2021 ما قيمته 4.59 دينار مقابل الدولار الواحد.

الدين العام ونفقات الحكومة الموقتة

وأبرز تقرير ديوان المحاسبة أن أرصدة الدين العام لم يطرأ عليها أي تغيير خلال العام 2021 على عكس الأعوام السابقة، مع تسجيل فائض مالي خلال العام المذكور يقدر بنحو 19 مليار دينار، من المتوقع أن تسهم في تخفيض قيمة الدين العام المتراكم الذي وصل في 31 ديسمبر الماضي إلى 84 مليار دينار دون أن يشمل ديون الحكومة الموقتة.

ورصد الديوان عدم وجود أي بيانات رسمية معتمدة حول نفقات الحكومة الموقتة برئاسة عبدالله الثني خلال فترة عملها من 2015 حتى 2020. لكن واعتمادا على بيانات صادرة عن المصرف المركزي في البيضاء آخرها تقريره السنوي الاستثنائي عن الفترة من 2015- 2022، والصادر بتاريخ 12 مايو الماضي، خلص الديوان إلى وجود «غموض» و«اختلافات» بشأن نفقات الحكومة المذكورة.

وحسب بيانات «المركزي»، فقد بلغ إجمالي نفقات الحكومة الموقتة 55 مليارا و568 مليون دينار موزعة بواقع 36 مليارا و65 مليون دينار لصالح الباب الأول (الرواتب)، و16 مليارا و944 مليونا على الباث الثاني (المصروفات العمومية)، فيما خصص للباب الثالث (التنمية) 816 مليون دينار، والباب الرابع (الدعم) مليارا و743 مليون دينار.

ولاحظ ديوان المحاسبة أن تقرير المصرف المركزي في البيضاء المذكور أورد بيانات حول الدين العام الحكومي بقيمة تقدر بنحو 69 مليارا و956 مليون دينار وهي المبالغ التي اقترضتها الحكومة من المصرف المركزي بمختلف أشكال الإقراض (سند خزانة، إذن خزانة، قرض). وبمقارنة هذه البيانات اتضح وجود فرق ما بين الإنفاق الحكومي البالغ 55 مليار و568 مليار دينار، وقيمة الدين العام البالغة 69 مليارا و956 مليون دينار، يقدر بنحو 14 مليارا و388 مليونا، ولم تتضح أسباب هذا الفرق وهو ما يتطلب مزيد الإفصاح والشفافية، حسب الديوان.

إضافة إلى هذا الاختلاف، سلط ديوان المحاسبة الضوء على تقرير المراجع الخارجي الدولي شركة «ديلويت» الذي بين من خلال القوائم المالية المقدمة إليه من المصرف المركزي في البيضاء أن القروض التي قدمها للحكومة الموقتة كانت من مصدرين الأول ودائع المصارف التجارية والعملات التي كانت أرصدتها دائنة بقيمة 46 مليارا و839 مليونا، والثاني إيرادات طباعة العملة المحلية التي ظهرت بحسابات المصرف بقيمة 13 مليارا و841 مليون دينار، وهو ما يشير إلى أن الأموال التي أُتيحت للمصرف المركزي لإقراض الحكومة بلغت 60 مليارا و680 مليون دينار، وفق الديوان.