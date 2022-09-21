غوتيريس: الانقسامات تهدد ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إن الانقسامات لا تزال تهدد ليبيا، محذرًا من تسبُّب الانقسامات الجيوسياسية الحالية في تقويض عمل مجلس الأمن والقانون الدولي.

وتحدث غوتيريس عن الانقسامات الدولية بإسهاب في كلمته، أمس الثلاثاء، في افتتاح أسبوع المناقشات رفيعة المستوى للدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وقال أمام رؤساء وزعماء أكثر من 110 دول، إن العالم اليوم يعيش «في ورطة كبيرة» وأصبح «مشلولًا»، متابعًا: في مرحلة ما «بدت العلاقات الدولية وكأنها تتجه نحو عالم ثنائي القطب، لكن يبدو أننا نخاطر الآن بأن ينتهي الأمر إلى عالم بلا أقطاب حيث لا تعاون، ولا حوار، ولا يوجد حلّ جماعي للمشكلة».

وأضاف: «الحوار هو السبيل الوحيد إلى الأمام لأنه لا توجد قوة أو مجموعة بمفردها يمكنها اتخاذ القرار، نحن بحاجة إلى تحالف من العالم».

لقاء غوتيريس مع المنفي

وبحث غوتيريس تطورات الأزمة الليبية مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال لقاء أمس الثلاثاء، حيث تبادلا وجهات النظر حول أهمية تهدئة التوترات، والانخراط في حوار حقيقي لإيجاد طريق توافقي لإجراء الانتخابات، كما أثنى على جهود الرئاسي في المصالحة الوطنية، حسب بيان للناطق باسم الأمين العام ستيفان دوغاريك.

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في حين عبر المنفي، خلال اللقاء، عن استعداده للتعاون الكامل مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، من أجل تحريك العملية السياسية، خصوصًا إنجاز القاعدة الدستورية، مؤكدًا أن المجلس «لا يزال مستعدًا للتدخل متى تطلب الأمر ذلك»، حسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.