متطوعون ينظفون كورنيش بنغازي (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت منظمة «من الأرض إلى البحر» حملة نظافة لكورنيش مدينة بنغازي بالتعاون مع فرع الهلال الأحمر الليبي.

واستجاب عدد من الشباب المتطوعين إلى دعوة المنظمة لتنظيف الكورنيش، ورفع المخلفات عنه، وذلك لمناسبة اليوم العالمي لتنظيف الشواطئ، أمس الثلاثاء.

وأوضح رئيس المنظمة فايز ساطي، في تصريح صحفي، أن الحملة استغرقت نحو ثلاث ساعات، جمعت خلالها حمولة كبيرة من المخلفات.

وتعكف منظمة «من الأرض إلى البحر» على تنظيم حملات نظافة دورية لكورنيش بنغازي، إضافة إلى مشروعها المتواصل بزراعة الأشجار في شوارع المدينة والاهتمام بها.

طفل مشارك في حملة التنظيف.

مشاركة عنصرين من الهلال الأحمر.

جناب من الحملة.

المخلفات المجمعة بعد انتهاء عملية التنظيف.