«التعليم» تعلن مواعيد الدراسة والامتحانات للعام الدراسي الجديد

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر وزير التربية والتعليم موسى المقريف، القرار رقم 1442 للعام 2022، بشأن تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي الجديد «2022 - 2023».

وسيبدأ العام الدراسي لجميع الصفوف في التعليم الأساسي والثانوي في 16 أكتوبر المقبل، حسب القرار المنشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وستعقد الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول وامتحانات الفترة الأولى لشهادتي التعليم الأساسي والثاني من 15 إلى 26 يناير المقبل، ثم عطلة نصف السنة من 29 يناير إلى الرابع من فبراير.

تعليق الإجازة في آخر أسبوع برمضان وعيد الفطر

ويبدأ الفصل الثاني في الخامس من فبراير، ثم تعلق الدراسة خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان المقبل وإجازة عيد الفطر، وذلك من 16 إلى 23 أبريل، وبعدها تستأنف مجددا.

وينتهي الفصل الدراسي الثاني لجميع صفوف النقل في 11 مايو، ثم تعقد الامتحانات النهائية لهم في الفترة من 14 إلى 25 مايو.

وتنعقد امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي من 28 مايو إلى الثامن من يونيو، وامتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي من 11 إلى 22 يونيو.