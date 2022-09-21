الحويج والكيلاني يبحثان استحداث هيئة الأسر المنتجة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، مع وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء الكيلاني، إمكانية استحداث هيئة الأسر المنتجة، لما لهذه الأسر من أهمية بالغة في تحسين وضع الاقتصاد الليبي؛ باعتبارها موارد بشرية تسهم بشكل كبير في تعزيز قيمة المنتوجات المحلية.

وناقش الحويج خلال اللقاء، آلية إصدار تراخيص للأسر المنتجة تتيح لهم العمل من منازلهم، مع إمكانية بيع وتصدير منتجاتهم ومواكبة سوق العمل، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وتناول اللقاء مدى إمكانية تمويل المشروعات الصغرى لتلك الأسر، من خلال التواصل مع المصارف، والاتفاق على معايير معينة، تضمن سلاسة تطبيق هذا القرار، والوصول لمرحلة التطبيق الفعلية.

كما تطرق إلى مسألة التمكين الاقتصادي للأسر المنتجة كهدف مشترك يسهم في الرفع من اقتصاد البلاد، وخفض نسب البطالة .