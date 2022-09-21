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أحوال الطقس اليوم: أجواء خريفية مع رطوبة عالية وتراجع درجات الحرارة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 سبتمبر 2022, 09:41 صباحا
أحوال الطقس اليوم: أجواء خريفية مع رطوبة عالية وتراجع درجات الحرارة
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء خريفية مع رطوبة عالية، وتراجع درجات الحرارة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تكاثر السحب على معظم مناطق الشمال، وسقوط رخات متفرقة من المطر تصحبها سحب رعدية خاصة يوم الجمعة.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر أحيانا على بعض المناطق، مع سقوط رخات متفرقة من الأمطار، تصحبها سحب رعدية خاصة مساء الغد ويوم الجمعة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و33 درجة مئوية على الساحل، وبين 33 و36 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل انخفاضا بسيطا غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على بعض المناطق، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة تصحبها سحب رعدية خاصة يوم الجمعة، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و39 درجة مئوية على الخليج وسهل بنغازي، وبين 30 و34 درجة مئوية على الجبل الأخضر، وأقصى الساحل الشرقي وتسجل انخفاضا غدا.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و43 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا يوم الجمعة على مناطق الحمادة وغدامس والجفرة.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، فمتغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية.

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