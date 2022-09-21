«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج على الساحل من الخليج إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج على الساحل من الخليج إلى طبرق.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن الرؤية ستكون جيدة، وارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر غدا.

- الرياح شمالية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.00 متر.

- البحر خفيف الموج.

- درجة الحرارة تسجل 29 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.