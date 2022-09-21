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«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج على الساحل من الخليج إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 سبتمبر 2022, 09:14 صباحا
«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج على الساحل من الخليج إلى طبرق
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج على الساحل من الخليج إلى طبرق.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن الرؤية ستكون جيدة، وارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر غدا.
- الرياح شمالية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.00 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة الحرارة تسجل 29 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب تتكاثر غدا على ساحل الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.
- الرياح شمالية شرقية، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.50 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تسجل 29 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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