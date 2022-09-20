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إردوغان يدعو المجتمع الدولي إلى دعم إجراء الانتخابات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 سبتمبر 2022, 10:40 مساء
إردوغان يدعو المجتمع الدولي إلى دعم إجراء الانتخابات في ليبيا
إردوغان متحدثا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء 20 سبتمبر 2022. (الإنترنت)
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دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، المجتمع الدولي إلى ضرورة دعم إجراء الانتخابات في ليبيا للوصول إلى حكومة قوية، مؤكدًا أن استقرار ليبيا وازدهارها له أهمية حاسمة بالنسبة لمنطقة شمال أفريقيا وشرق البحر المتوسط.

وقال إردوغان في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الثلاثاء، إن «شمال أفريقيا وشرق البحر الأبيض المتوسط هما مناطق أخرى نحتاج إلى التركيز عليها بعناية، فيما يتعلق بالأمن في العالم».

إردوغان: استقرار ليبيا له أهمية حاسمة لصالح جيرانها
وأوضح اردوغان أنه «ضمن هذا الإطار، فإن استقرار ليبيا وازدهارها له أهمية حاسمة بالنسبة للمنطقة بأكملها، وفي المقام الأول لصالح جيرانها»، مؤكدًا دعم تركيا جهود الأمم المتحدة في هذا الاتجاه.

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وأضاف أن «هدفنا هو تمكين ليبيا من الوصول إلى مستوى الرخاء التي تستحقه، من خلال حماية السيادة والوحدة وسلامة الشعب الليبي»، مشدداً على ضرورة «أن يكون الهدف الرئيسي الذي يجب أن نسهم فيه جميعًا هو إجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية في ليبيا، التي من خلالها تصل حكومة قوية، تأخذ شرعيتها من الشعب، إلى السلطة».

إردوغان يناقش مع المنفي ملفي الانتخابات والمصالحة في ليبيا
والتقى إردوغان، مساء أمس الأحد، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة العادية الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وناقش الجانبان آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وملف الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والمصالحة الوطنية في ليبيا.

ونقل المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عن الرئيس التركي تأكيده، خلال اللقاء، «دعمه خطوات رئيس المجلس الرئاسي التي تسعى لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا».

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