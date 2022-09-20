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الحويج يترأس اجتماعا للتعريف بمكتب النمذجة الاقتصادية والتميُّز المؤسسي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 سبتمبر 2022, 09:33 مساء
الحويج يترأس اجتماعا للتعريف بمكتب النمذجة الاقتصادية والتميُّز المؤسسي
الاجتماع التعريفي بمشروع النمذجة الاقتصادية، الإثنين 19 سبتمبر 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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ترأس وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، اجتماعًا للتعريف بمكتب «النمذجة الاقتصادية» المستحدث بالوزارة، وذلك خلال اجتماع عُقِد أمس الإثنين، بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، بحضور الوكلاء ومديري المكاتب والجهات التابعة للوزارة بالإضافة إلى نائب رئيس منظمة خبراء فرنسا.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع جرى خلاله عرض «مفهوم النمذجة الاقتصادية كأداةٍ لقياس الأثر وتوقع السيناريوهات الموثوقة للسياسات المختلفة وتأثيرها على القطاعات، بالإضافة إلى خطط المكتب الاستراتيجية، ورؤيته المستقبلية بالبرامج التي تهدف للممارسة الفعلية، باستخدام الأدلة والأدوات العلمية».

‏- «اقتصاد الوفاق» توقع اتفاقية تأسيس مشروع النمذجة الاقتصادية
- إطلاق برنامج دعم ليبيا في التكامل الاقتصادي بدعم أوروبي في تونس

الحويج يثني على الجهود المبذولة لاستحداث مكتب النمذجة الاقتصادية
وأثنى الحويج في ختام الاجتماع، على الجهود المبذولة لاستحداث مكتب النمذجة الاقتصادية، مؤكدًا على أهميته «باعتباره مشروعًا يقدم محاكاة للخيارات العديدة، مما يساهم في اختيار الأكثر جدوى وفاعلية، لتحريك العجلة الاقتصادية» وفق الوزارة.

اتفاقية مشروع النمذجة الاقتصادية في ليبيا
ووقعت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق السابقة، في 6 ديسمبر 2019، مع الشبكة الدولية للنمذجة الاقتصادية، بمقر مؤسسة خبراء فرنسا في تونس، اتفاقية تعاون لتأسيس مشروع النمذجة الاقتصادية في ليبيا، بهدف «بناء السياسات الاقتصادية الليبية وفق مؤشرات يمكن قياسها وتحليل أثرها مسبقا».

وتضمنت الاتفاقية إنشاء نموذج ديناميكي متعدد القطاعات للاقتصاد الليبي يُطلق عليه اسم «ليبيامود» مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات وزارة الاقتصاد والصناعة، إلى جانب تطوير قدرات موظفي الوزارة في تحليل السياسات باستخدام النماذج الحديثة، والتقنيات الكمية والبرامج، حسب ما نشر برنامج دعم ليبيا في التكامل الاقتصادي عبر صفحته على «فيسبوك» حينها.

وجاءت الاتفاقية بمبادرة من وزارة الاقتصاد والصناعة، وبدعم فني من مؤسسة خبراء فرنسا، والاتحاد الأروبي، ضمن مكونات مشروع برنامج دعم ليبيا في التكامل الاقتصادي «EU4PSL»، الذي يهدف إلى بناء قدرات الوزارة، والقطاع الخاص في ليبيا.

الحويج خلال مشاركته في الاجتماع التعريفي بمشروع النمذجة الاقتصادية، الإثنين 19 سبتمبر 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
الحويج خلال مشاركته في الاجتماع التعريفي بمشروع النمذجة الاقتصادية، الإثنين 19 سبتمبر 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
الحويج خلال مشاركته في الاجتماع التعريفي بمشروع النمذجة الاقتصادية، الإثنين 19 سبتمبر 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
الحويج خلال مشاركته في الاجتماع التعريفي بمشروع النمذجة الاقتصادية، الإثنين 19 سبتمبر 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
الاجتماع التعريفي بمشروع النمذجة الاقتصادية، الإثنين 19 سبتمبر 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
الاجتماع التعريفي بمشروع النمذجة الاقتصادية، الإثنين 19 سبتمبر 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
الاجتماع التعريفي بمشروع النمذجة الاقتصادية، الإثنين 19 سبتمبر 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
الاجتماع التعريفي بمشروع النمذجة الاقتصادية، الإثنين 19 سبتمبر 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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