وقف التعديات على قطعة أرض بالخمس استولى عليها خارجون عن القانون قبل 7 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

أوقفت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الثلاثاء، تعديات على قطعة أرض بمدينة الخمس كان قد استولى عليها خارجون عن القانون قبل 7 سنوات، بحسب ما نشرته الإدارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأوضحت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية أنها «قامت اليوم بوقف أعمال التجريـف والتسوية والتقسيم والبنـاء على الأرض بمنطقـة سيلين السويعدية الخمـس بموقع أولاد زايد بوادي مانوق والمعروفة بسانية المقرونة، بعد أن قامت مجموعة من الخارجين عن القانون بنهبها منذ سبعة سنوات من مالكها الشرعي وببيعها وتقسيمها».

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وأكدت الإدارة أن ذلك جرى بناء على كتاب المحامي العام بمكتب النائب العام الموجه لإدارة إنفاذ القانون بشأن وقف الأعمال على الأرض، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الموضوع وإحالته لمكتب النائب العام لحين استكمال الإجراءات وتسليمها لمالكها الشرعي.

عناصر إدارة انفاذ القانون بموقع قطعة الأرض المستولى عليها بالخمس، الثلاثاء 20 سبتمبر 2022. (إدارة انفاذ القانون)

عناصر إدارة انفاذ القانون بموقع قطعة الأرض المستولى عليها بالخمس، الثلاثاء 20 سبتمبر 2022. (إدارة انفاذ القانون)

عناصر إدارة انفاذ القانون بموقع قطعة الأرض المستولى عليها بالخمس، الثلاثاء 20 سبتمبر 2022. (إدارة انفاذ القانون)