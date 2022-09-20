برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ينتهي من تجهيز أول حديقة عامة في أجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من تجهيز أول حديقة عامة في أجدابيا وهي حديقة الهلال الأحمر التي دعم البرنامج جهود البلدية لاستكمال إعادة تأهيلها.

وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبر صفحته على «فيسبوك» أن هذه العملية تأتي «كجزء من استراتيجية بناء السلام المحلية بشرق ليبيا، وكجزء من برنامج بلديتي، بدعم من الاتحاد الأوروبي عبر الصندوق الائتماني من أجل أفريقيا».

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أول حديقة عامة في أجدابيا

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن حديقة الهلال الأحمر بأجدابيا «هي أول حديقة عامة في المدينة، وستوفر مساحة للمجتمعات المحلية والزوار للالتقاء»، حيث تقع الحديقة في وسط المدينة بجوار قصر الملك وتتكون من مناطق للجلوس ومنطقة للألعاب.

وهنأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مدينة أجدابيا ومواطنيها على هذا المساحة الجديدة النابضة بالحياة.

حديقة الهلال الأحمر في أجدابيا بعد إعادة تأهيلها. (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)

حديقة الهلال الأحمر في أجدابيا بعد إعادة تأهيلها. (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)