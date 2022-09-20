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واشنطن تؤكد ضرورة الاتفاق على مسار لإجراء الانتخابات الليبية «دون تأخير»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 سبتمبر 2022, 08:10 مساء
واشنطن تؤكد ضرورة الاتفاق على مسار لإجراء الانتخابات الليبية «دون تأخير»
جانب من لقاء السفيرة باربرا ليف ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش (حساب السفارة الأميركية على تويتر)
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أكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، الحاجة الملحة للقادة الليبيين إلى الاتفاق على مسار لإجراء الانتخابات دون تأخير.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الدبلوماسية الأميركية ووزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، التي تتواجد في نيويورك حاليًا لحضور اجتماعات أعمال الدورة العادية الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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ونقل حساب سفارة الولايات المتحدة الأميركية على «تويتر» عن السفيرة باربرا ليف، تأكيدها ضرورة العمل مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي لإجراء الانتخابات.

واجتمعت الدبلوماسية الأميركية في أغسطس الماضي مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في تونس وناقشت ملف الانتخابات، والأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس، وجهود رئيس المجلس الرئاسي في تحقيق الاستقرار.

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