Atwasat

أمير قطر يطالب بإجراء دولي وفوري لاستكمال العملية السياسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 سبتمبر 2022, 07:56 مساء
أمير قطر يطالب بإجراء دولي وفوري لاستكمال العملية السياسية في ليبيا
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني متحدثا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء 20 سبتمبر 2022. (الإنترنت)
alwasat radio

طالب أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، «باتخاذ إجراء دولي وفوري لاستكمال العملية السياسية والاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة» في ليبيا.

وقال أمير دولة قطر، في كلمته مساء اليوم الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن «الجميع بات يدرك أنه لا يمكن استعادة الدولة في ليبيا دون توحيد القوى العسكرية وإعادة تأهيل الفصائل المسلحة في جيش وطني واحد ونبذ من يرفض هذا الحل ومحاسبته».

وانطلقت فعاليات أعمال الدورة العادية الـ77 للجمعية العامة للمنظمة الدولية، مطلع الأسبوع الجاري، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات وزعماء وملوك العالم.

المنفي يلقي كلمة ليبيا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
ومن المقرر أن يلقي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في وقت لاحق كلمة ليبيا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بمقرها في مدينة نيويورك التي وصلها مطلع الأسبوع رفقة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش.

- المنفي يؤكد لغوتيريس استعداده للتعاون مع باتيلي لإنجاز القاعدة الدستورية
- المنفي يبحث مع أبوالغيط الملفات السياسية والأمنية في ليبيا
- اجتماع تشاوري عربي بمقر البعثة الليبية في نيويورك

والتقى المنفي في وقت سابق اليوم مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والذي ناقش معه آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد غوتيريس اهتمامه بالملف الليبي ودعمه جهود المجلس الرئاسي في تحقيق الاستقرار اللازم لإنجاز الاستحقاق الانتخابي، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

نشاط المنفي في نيويورك
وشارك المنفي، أمس، في أعمال قمتي الأمم المتحدة للتعليم والتنمية المستدامة، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية الـ77 للجمعية العامة للمنظمة الدولية، بحضور عدد من رؤساء وزعماء وملوك العالم.

كما افتتح بمقر البعثة الليبية هناك الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، حيث أكد ضرورة تعزيز آليات العمل المشترك وتنسيق المواقف العربية تجاه أبرز القضايا في المنطقة، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الاتحاد الأوروبي يستبعد روسيا من تصفيات يورو 2024

الاتحاد الأوروبي يستبعد روسيا من تصفيات يورو 2024
الأهلي بنغازي يضم العمامي رسميا لمدة موسم واحد

الأهلي بنغازي يضم العمامي رسميا لمدة موسم واحد
«مستوى قياسي».. الصين تنفق 8.3 مليار دولار على ​استيراد الطاقة الروسية في أغسطس

«مستوى قياسي».. الصين تنفق 8.3 مليار دولار على ​استيراد الطاقة الروسية في أغسطس
إيلون ماسك يسعى لإدخال إنترنت الأقمار الصناعية إلى إيران

إيلون ماسك يسعى لإدخال إنترنت الأقمار الصناعية إلى إيران
الخميس.. قراءة في التجربة الشعرية لنصر الدين القاضي بـ«دار الفقيه»

الخميس.. قراءة في التجربة الشعرية لنصر الدين القاضي بـ«دار الفقيه»
العراق.. نهر دجلة يصارع الموت «عطشا»

العراق.. نهر دجلة يصارع الموت «عطشا»
اكتشاف تابوت أحد كبار رجال «دولة رمسيس الثاني»

اكتشاف تابوت أحد كبار رجال «دولة رمسيس الثاني»
دفن الملكة إليزابيث الثانية في ويندسور

دفن الملكة إليزابيث الثانية في ويندسور
شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا بين القاهرة وأنقرة.. هل تتطابق الحسابات؟

شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا بين القاهرة وأنقرة.. هل تتطابق الحسابات؟
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل بيان اتحاد الكرة الليبي بشأن تفقد الملاعب

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل بيان اتحاد الكرة الليبي بشأن تفقد الملاعب
برنامج «Wsport»: الأهلي طرابلس يبدأ تحضيراته في بنغازي

برنامج «Wsport»: الأهلي طرابلس يبدأ تحضيراته في بنغازي
«نسخة إلى الرأي العام»: أزمة نسبة الرسوب بالرياضيات واللغات: كفاءة المعلم أم جودة المنهج؟

«نسخة إلى الرأي العام»: أزمة نسبة الرسوب بالرياضيات واللغات: كفاءة المعلم أم ...
موسكو: نحتاج إلى فندق موقت لاستئناف عمل السفارة في طرابلس

موسكو: نحتاج إلى فندق موقت لاستئناف عمل السفارة في طرابلس
تركيا تبدأ قريبا دفع 25% من ثمن الغاز الروسي بالروبل

تركيا تبدأ قريبا دفع 25% من ثمن الغاز الروسي بالروبل
احتياطات الوقود الأحفوري تحوي 3.5 تريليون طن ثاني أكسيد الكربون

احتياطات الوقود الأحفوري تحوي 3.5 تريليون طن ثاني أكسيد الكربون
العائلة المالكة البريطانية تستعرض مشاهد من حياة إليزابيث قبل ساعات من تشييعها

العائلة المالكة البريطانية تستعرض مشاهد من حياة إليزابيث قبل ساعات من تشييعها
كاركاتير حليم - الاحتباس الحراري

كاركاتير حليم - الاحتباس الحراري
قائد مجموعة تشادية متمردة يدعو لإعادة آلاف الشباب من ليبيا

قائد مجموعة تشادية متمردة يدعو لإعادة آلاف الشباب من ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الملف الليبي ضمن مشاورات شكري مع نظيريه الأميركي والفرنسي
الملف الليبي ضمن مشاورات شكري مع نظيريه الأميركي والفرنسي
تسلم سجين ليبي من أوكرانيا وإعادته إلى ليبيا
تسلم سجين ليبي من أوكرانيا وإعادته إلى ليبيا
المقريف يتعهد لمراقبي تعليم بنينا وبنغازي والأبيار بمتابعة 3 ملفات خاصة بالمعلمين
المقريف يتعهد لمراقبي تعليم بنينا وبنغازي والأبيار بمتابعة 3 ...
«تعليم الوحدة» تعمم على المراقبات 5 ملاحظات بشأن المرحلة الثانية لبرنامج التعليم الاستدراكي
«تعليم الوحدة» تعمم على المراقبات 5 ملاحظات بشأن المرحلة الثانية ...
الدبيبة يناقش مع أعيان تاجوراء مشروعات البنية التحتية في البلدية
الدبيبة يناقش مع أعيان تاجوراء مشروعات البنية التحتية في البلدية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات طرابلس تعيد تشكيل المشهد الأمني بعمق
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات......
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا...
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل كلمة المنقوش
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل ......
المنقوش تعلق على مغادرة شكري لاجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة
المنقوش تعلق على مغادرة شكري لاجتماع وزراء الخارجية العرب ......
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل الصلاحية لمجلس الوزراء
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل......
المزيد
ديوان المحاسبة ينشر تقريره السنوي للعام 2021
ديوان المحاسبة ينشر تقريره السنوي للعام 2021...
أمير قطر يطالب بإجراء دولي وفوري لاستكمال العملية السياسية في ليبيا
أمير قطر يطالب بإجراء دولي وفوري لاستكمال العملية السياسية ......
انخفاض إنتاج النفط الليبي بمعدل 6 آلاف برميل خلال 24 ساعة
انخفاض إنتاج النفط الليبي بمعدل 6 آلاف برميل خلال 24 ساعة...
الدبيبة يناقش مع أعيان تاجوراء مشروعات البنية التحتية في البلدية
الدبيبة يناقش مع أعيان تاجوراء مشروعات البنية التحتية في ......
«تعليم الوحدة» تعمم على المراقبات 5 ملاحظات بشأن المرحلة الثانية لبرنامج التعليم الاستدراكي
«تعليم الوحدة» تعمم على المراقبات 5 ملاحظات بشأن المرحلة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط