أمير قطر يطالب بإجراء دولي وفوري لاستكمال العملية السياسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

طالب أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، «باتخاذ إجراء دولي وفوري لاستكمال العملية السياسية والاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة» في ليبيا.

وقال أمير دولة قطر، في كلمته مساء اليوم الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن «الجميع بات يدرك أنه لا يمكن استعادة الدولة في ليبيا دون توحيد القوى العسكرية وإعادة تأهيل الفصائل المسلحة في جيش وطني واحد ونبذ من يرفض هذا الحل ومحاسبته».

وانطلقت فعاليات أعمال الدورة العادية الـ77 للجمعية العامة للمنظمة الدولية، مطلع الأسبوع الجاري، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات وزعماء وملوك العالم.

المنفي يلقي كلمة ليبيا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

ومن المقرر أن يلقي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في وقت لاحق كلمة ليبيا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بمقرها في مدينة نيويورك التي وصلها مطلع الأسبوع رفقة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش.

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والتقى المنفي في وقت سابق اليوم مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والذي ناقش معه آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد غوتيريس اهتمامه بالملف الليبي ودعمه جهود المجلس الرئاسي في تحقيق الاستقرار اللازم لإنجاز الاستحقاق الانتخابي، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

نشاط المنفي في نيويورك

وشارك المنفي، أمس، في أعمال قمتي الأمم المتحدة للتعليم والتنمية المستدامة، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية الـ77 للجمعية العامة للمنظمة الدولية، بحضور عدد من رؤساء وزعماء وملوك العالم.

كما افتتح بمقر البعثة الليبية هناك الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، حيث أكد ضرورة تعزيز آليات العمل المشترك وتنسيق المواقف العربية تجاه أبرز القضايا في المنطقة، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش.