انخفاض إنتاج النفط الليبي بمعدل 6 آلاف برميل خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

انخفض إنتاج النفطي الليبي بمعدل 6 آلاف برميل ليسجل مليونًا و183 ألف برميل خلال 24 ساعة، مقارنة بمليون و189 آلاف برميل في اليوم السابق، وفق ما أعلنته المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الثلاثاء.

وأضافت المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن إنتاج المكثفات بلغ 52 ألف برميل خلال الـ24 ساعة الماضية بزيادة قدرها ألف برميل عما كان مسجلًا في اليوم السابق والذي بلغ 51 ألف برميل.

- إنتاج النفط الليبي يبلغ مليونًا و189 ألف برميل

الاستهلاك المحلي للغاز خلال 24 ساعة

كما أعلنت المؤسسة أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ مليارًا و121 مليون قدم مكعب خلال الـ24 ساعة الماضية، بانخفاض قدره 15 مليون قدم مكعب عما كان مسجلا في اليوم السابق والذي بلغ نحو مليار و136 مليون قدم مكعب.

وتوزعت نسب استهلاك الغاز خلال الـ24 ساعة الماضية بين 919 مليون قدم مكعبة للشركة العامة للكهرباء، و120 مليون قدم مكعبة للمؤسسة الوطنية للنفط، و52 مليون قدم مكعبة لمجمع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى، و30 مليون قدم مكعبة لمصانع الأسمنت.