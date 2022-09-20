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الدبيبة يناقش مع أعيان تاجوراء مشروعات البنية التحتية في البلدية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 سبتمبر 2022, 06:56 مساء
الدبيبة يناقش مع أعيان تاجوراء مشروعات البنية التحتية في البلدية
لقاء الدبيبة مع وفد بلدية تاجوراء بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس، الثلاثاء 20 سبتمبر 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
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ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مع عميد وأعضاء المجلس البلدي وعدد من الأعيان ومديري القطاعات في تاجوراء، مشروعات البنية التحتية في البلدية التي يجري تنفيذها من قبل الحكومة والجهات التنفيذية المختصة.

وحضر اجتماع الدبيبة ووفد بلدية تاجوراء، الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، ظهر اليوم الثلاثاء، وزيرا المواصلات محمد سالم الشهوبي والحكم المحلي بدرالدين التومي ورؤساء الأجهزة التنفيذية.

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مشروعات البنية التحتية في تاجوراء
وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع خُصِّص لمناقشة مشروعات جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالبلدية، بشأن البنية التحتية التي تعاني منها البلدية.

وأوضح المكتب الإعلامي أن مشروعات البنية التحتية في تاجوراء «انطلق 16 مشروعًا منها في المرحلة الأولى، إلى جانب تفعيل 9 مشاريع تعليمية متوقفة، و7 من مشروعات جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات».
 

لقاء الدبيبة مع وفد بلدية تاجوراء بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس، الثلاثاء 20 سبتمبر 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
لقاء الدبيبة مع وفد بلدية تاجوراء بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس، الثلاثاء 20 سبتمبر 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
لقاء الدبيبة مع وفد بلدية تاجوراء بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس، الثلاثاء 20 سبتمبر 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
لقاء الدبيبة مع وفد بلدية تاجوراء بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس، الثلاثاء 20 سبتمبر 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
لقاء الدبيبة مع وفد بلدية تاجوراء بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس، الثلاثاء 20 سبتمبر 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
لقاء الدبيبة مع وفد بلدية تاجوراء بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس، الثلاثاء 20 سبتمبر 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
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