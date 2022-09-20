«تعليم الوحدة» تعمم على المراقبات 5 ملاحظات بشأن المرحلة الثانية لبرنامج التعليم الاستدراكي

القاهرة - بوابة الوسط

عممت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، 5 ملاحظات على المراقبات في البلديات بشأن الشروع في المرحلة الثانية لبرنامج التعليم الاستدراكي التي ستبدأ غدًا الأربعاء، موضحة أن هذه الملاحظات تأتي «في إطار الحرص على مراجعة وضمان تحقيق التحصيل العلمي المستهدف من المراحل التعليمية المختلفة».

وشددت وزارة التربية والتعليم في تعميمها للمراقبات الذي نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» بضرورة العمل «على حسن إدارة الوقت واستغلاله بشكل أمثل» وبينت أن البرنامج العام لهذه المرحلة يستوجب الأخذ في الاعتبار 5 ملاحظات هي «التركيز على تقوية المهارات الأساسية (القراءة - الكتابة - الحساب) لتلاميذ الشق الأول من مرحلة التعليم الأساسي».

الملاحظات الخاصة بمرحلة التعليم الأساسي والثانوي

وبالنسبة للشق الثاني من مرحلة التعليم الأساسي والمرحلة الثانوية فإنه يتعين «التركيز على مراجعة المقررات الدراسية وبالأخص في المواد العلمية والتي لم تحظ بالوقت الكافي لإجراء التطبيقات التي تكفل تثبيت المفاهيم لدى الطلاب، وذلك تأسيسًا على نتائج الطلاب في هذه المواد أو أية مؤشرات أخرى يراها مدرسو المواد».

- المقريف يتعهد لمراقبي تعليم بنينا وبنغازي والأبيار بمتابعة 3 ملفات خاصة بالمعلمين

- المقريف يوضح أسباب تأخر طباعة الكتاب المدرسي

- تطوير قطاع التعليم في مباحثات المقريف مع مسؤول بالسفارة الأميركية

كما نبهت الوزارة في ملاحظتها الثالثة إلى ضرورة «الأخذ في الاعتبار المؤسسات التعليمية التي ستُجرى فيها امتحانات الدور الثاني، وكذلك المعلمين الذين سيجري تكليفهم بأعمال المراقبة والملاحظة».

إعداد التقارير والمتابعة المستمرة لبرنامج التعليم الاستدراكي

وطالبت وزارة التربية والتعليم في ملاحظتها الرابعة المراقبات بضرورة «إعداد تقارير نهاية كل أسبوع من الفترة المخصصة لهذا البرنامج يبين المؤسسات التي استهدفت، وكذلك المواد التي أدرجت ضمن البرنامج بالإضافة لأعداد الطلاب والمعلمين».

وشددت الوزارة كذلك في ملاحظتها الخامسة على «المتابعة المستمرة من خلال اللجنة المشكلة بموجب التعميم المشار إليه، والتواصل مع اللجنة المركزية لأية صعوبات أو ملاحظات تعترض تنفيذ البرنامج».

ونوهت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في وقت سابق اليوم، بأن المرحلة الثانية من برنامج التعليم الاستدراكي ستنطلق غدًا الأربعاء.