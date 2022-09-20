تسلم سجين ليبي من أوكرانيا وإعادته إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، استلام سجين ليبي من السلطات الأوكرانية عبر الحدود البولندية والعودة به إلى ليبيا، وذلك وفقًا لاتفاقية تبادل السجناء الموقعة بين البلدين بحسب الوزارة.

تكليف وكيل وزراة الداخلية لتسلم السجين الليبي من أوكرانيا

‏وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة كلف وكيل وزارة الداخلية للشؤون ‏العامة، ‏اللواء محمود سعيد، بمهمة استلام السجين الليبي «حاتم حميد باكيرة» من أوكرانيا.

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وأكدت وزارة الداخلية أن السجين حاتم حميد باكيرة في طريق العودة به إلى ليبيا بعد استلامه من السلطات الأوكرانية اليوم من الحدود البولندية ‏وفق اتفاقية تبادل السجناء ‏الموقعة مع الحكومة ‏الأوكرانية، منوهة بأنه «آخر المواطنين ‏الليبيين المتواجدين في ‏أوكرانيا».‏

إجلاء الجالية الليبية من أوكرانيا

وخلال الأشهر الماضية، أشرفت لجنة كلفتها حكومة الوحدة الوطنية ‏الموقتة برئاسة وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة على ترحيل وإجلاء الجالية الليبية من أوكرانيا وإعادتهم إلى ليبيا بعد جملة من المفاوضات مع السلطات ‏‏الأوكرانية في شهر مارس ‏الماضي بمشاركة القائم ‏بالأعمال في ‏السفارة الليبية في كييف.

اللواء محمود سعيد والوفد المراف لقه خلال مهمة استلام السجين الليبي من أوكرانيا. (وزارة الداخلية)