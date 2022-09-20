الدبيبة يوجه بوضع جدول زمني لمشروع إعادة تأهيل مطار طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تعليماته إلى وزارة المواصلات بوضع جدول زمني واضح لمشروع إعادة تأهيل مطار طرابلس الدولي.

وأكد الدبيبة عدم سماحه بالتأخير بعد إزالة العوائق الأساسية، حسب بيان المكتب الإعلامي للحكومة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بحضور وزيري المواصلات محمد الشهوبي والداخلية المكلف بدر الدين التومي، ورئيس الأركان العامة الفريق أول محمد الحداد، ورئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال، ورئيس جهاز مشروعات المواصلات سامي العبش، مع الشركة الإيطالية المتعاقد معها بحضور السفير الإيطالي وعدد من الإدارات الفنية بوزارة المواصلات والداخلية.

وشدد الدبيبة على ضرورة الانتهاء من إزالة الألغام وتفعيل مديرية أمن مطار طرابلس التابعة لوزارة الداخلية.