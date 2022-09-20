Atwasat

بحوزته «كلاشنكوف» وساطور وحربة.. ضبط مطلوب في القره بوللي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 سبتمبر 2022, 02:15 مساء
بحوزته «كلاشنكوف» وساطور وحربة.. ضبط مطلوب في القره بوللي
المتهم رفقة أسلحة عثر عليها بحوزته، 20 سبتمبر 2022. (وزارة الداخلية)
alwasat radio

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، ضبط مطلوب بتهمه ترؤسه تشكيلا عصابيا يمتهن السطو المسلح والسرقة.

ويدعى المتهم «أ.ع.م.أ» ويقيم في العاصمة طرابلس بمشروع الهضبة، ومطلوب لدى مديرية أمن القره بوللي على ذمة عديد الوقائع منها السطو المسلح والسرقة والقتل، حسب بيان صادر عن الوزارة.

وعُثر بحوزة المتهم على حقيبة كبيرة الحجم بها «سلاح ناري نوع كلاشنكوف ومخزن به 17 طلقة، وحربة، وساطور، وبدلة عسكرية، وثلاثة أقنعة وجه باللونين الأسود والبني، وثلاثة هواتف مسروقة بها شفرات ليبيانا والمدار».

- ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة المنازل والسطو المسلح في بنغازي

متهم بقتل عامل وافد
والمقبوض عليه متهم في واقعة قتل عامل من الوافدين بمنطقة القويعة الجنوبية، فضلا عن تورطه في سرقات بالإكراه، وذكر اسمه في عديد محاضر جمع الاستدلالات التي جرى التحقيق فيها مع متهمين سبق القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

إضافة إلى اتهامه في وقائع سرقات متعددة منها سرقة أسطوانات غاز ومبالغ مالية تقدر بـ65 ألف دينار من عمالة وافدة من الجنسية المصرية بمنطقة القويعة الطريق الساحلي، وجرى التعرف عليه من قبلهم واتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهم وجرت إحالته إلى النيابة العامة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الخميس.. قراءة في التجربة الشعرية لنصر الدين القاضي بـ«دار الفقيه»

الخميس.. قراءة في التجربة الشعرية لنصر الدين القاضي بـ«دار الفقيه»
العراق.. نهر دجلة يصارع الموت «عطشا»

العراق.. نهر دجلة يصارع الموت «عطشا»
اكتشاف تابوت أحد كبار رجال «دولة رمسيس الثاني»

اكتشاف تابوت أحد كبار رجال «دولة رمسيس الثاني»
دفن الملكة إليزابيث الثانية في ويندسور

دفن الملكة إليزابيث الثانية في ويندسور
شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا بين القاهرة وأنقرة.. هل تتطابق الحسابات؟

شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا بين القاهرة وأنقرة.. هل تتطابق الحسابات؟
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل بيان اتحاد الكرة الليبي بشأن تفقد الملاعب

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل بيان اتحاد الكرة الليبي بشأن تفقد الملاعب
برنامج «Wsport»: الأهلي طرابلس يبدأ تحضيراته في بنغازي

برنامج «Wsport»: الأهلي طرابلس يبدأ تحضيراته في بنغازي
«نسخة إلى الرأي العام»: أزمة نسبة الرسوب بالرياضيات واللغات: كفاءة المعلم أم جودة المنهج؟

«نسخة إلى الرأي العام»: أزمة نسبة الرسوب بالرياضيات واللغات: كفاءة المعلم أم ...
موسكو: نحتاج إلى فندق موقت لاستئناف عمل السفارة في طرابلس

موسكو: نحتاج إلى فندق موقت لاستئناف عمل السفارة في طرابلس
تركيا تبدأ قريبا دفع 25% من ثمن الغاز الروسي بالروبل

تركيا تبدأ قريبا دفع 25% من ثمن الغاز الروسي بالروبل
احتياطات الوقود الأحفوري تحوي 3.5 تريليون طن ثاني أكسيد الكربون

احتياطات الوقود الأحفوري تحوي 3.5 تريليون طن ثاني أكسيد الكربون
العائلة المالكة البريطانية تستعرض مشاهد من حياة إليزابيث قبل ساعات من تشييعها

العائلة المالكة البريطانية تستعرض مشاهد من حياة إليزابيث قبل ساعات من تشييعها
كاركاتير حليم - الاحتباس الحراري

كاركاتير حليم - الاحتباس الحراري
قائد مجموعة تشادية متمردة يدعو لإعادة آلاف الشباب من ليبيا

قائد مجموعة تشادية متمردة يدعو لإعادة آلاف الشباب من ليبيا
اختتام النسخة الأولى من مهرجان بندليف التراثي (صور)

اختتام النسخة الأولى من مهرجان بندليف التراثي (صور)
كاركاتير خيري - مسار حل الأزمة السياسية في ليبيا

كاركاتير خيري - مسار حل الأزمة السياسية في ليبيا
انتهت عبر «WTV».. «الأخضر» 0 - 0 «الأهلي الخرطوم» في الكونفدرالية

انتهت عبر «WTV».. «الأخضر» 0 - 0 «الأهلي الخرطوم» في الكونفدرالية
رسميا.. الإكوادور تحتفظ بمقعدها في كأس العالم بعد رفض طعن تشيلي

رسميا.. الإكوادور تحتفظ بمقعدها في كأس العالم بعد رفض طعن تشيلي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ارتفاع هامشي للدولار في السوق الموازية
ارتفاع هامشي للدولار في السوق الموازية
مراقبة تعليم زليتن تتسلم مدرستين بعد تطويرهما
مراقبة تعليم زليتن تتسلم مدرستين بعد تطويرهما
بحوزته «كلاشنكوف» وساطور وحربة.. ضبط مطلوب في القره بوللي
بحوزته «كلاشنكوف» وساطور وحربة.. ضبط مطلوب في القره بوللي
إخماد حريق بمخزن أدوية تابع لـ«مكافحة الأمراض»
إخماد حريق بمخزن أدوية تابع لـ«مكافحة الأمراض»
الدبيبة يوجه بوضع جدول زمني لمشروع إعادة تأهيل مطار طرابلس
الدبيبة يوجه بوضع جدول زمني لمشروع إعادة تأهيل مطار طرابلس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات طرابلس تعيد تشكيل المشهد الأمني بعمق
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات......
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا...
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل كلمة المنقوش
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل ......
وزارة التربية والتعليم تعلن خطة العام الدراسي الجديد لمرحلة التعليم الثانوي
وزارة التربية والتعليم تعلن خطة العام الدراسي الجديد لمرحلة ......
المنقوش تعلق على مغادرة شكري لاجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة
المنقوش تعلق على مغادرة شكري لاجتماع وزراء الخارجية العرب ......
المزيد
الملف الليبي ضمن مشاورات شكري مع نظيريه الأميركي والفرنسي
الملف الليبي ضمن مشاورات شكري مع نظيريه الأميركي والفرنسي...
9 إصابات جديدة بـ«كورونا» في ليبيا
9 إصابات جديدة بـ«كورونا» في ليبيا...
باشاغا: هناك وضع إقليمي ودولي لا يريد تقارب الليبيين.. وسنمارس عملنا من بنغازي وسرت
باشاغا: هناك وضع إقليمي ودولي لا يريد تقارب الليبيين.. ......
الدبيبة يوجه بوضع جدول زمني لمشروع إعادة تأهيل مطار طرابلس
الدبيبة يوجه بوضع جدول زمني لمشروع إعادة تأهيل مطار طرابلس...
إخماد حريق بمخزن أدوية تابع لـ«مكافحة الأمراض»
إخماد حريق بمخزن أدوية تابع لـ«مكافحة الأمراض»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط