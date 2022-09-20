بحوزته «كلاشنكوف» وساطور وحربة.. ضبط مطلوب في القره بوللي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، ضبط مطلوب بتهمه ترؤسه تشكيلا عصابيا يمتهن السطو المسلح والسرقة.

ويدعى المتهم «أ.ع.م.أ» ويقيم في العاصمة طرابلس بمشروع الهضبة، ومطلوب لدى مديرية أمن القره بوللي على ذمة عديد الوقائع منها السطو المسلح والسرقة والقتل، حسب بيان صادر عن الوزارة.

وعُثر بحوزة المتهم على حقيبة كبيرة الحجم بها «سلاح ناري نوع كلاشنكوف ومخزن به 17 طلقة، وحربة، وساطور، وبدلة عسكرية، وثلاثة أقنعة وجه باللونين الأسود والبني، وثلاثة هواتف مسروقة بها شفرات ليبيانا والمدار».

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متهم بقتل عامل وافد

والمقبوض عليه متهم في واقعة قتل عامل من الوافدين بمنطقة القويعة الجنوبية، فضلا عن تورطه في سرقات بالإكراه، وذكر اسمه في عديد محاضر جمع الاستدلالات التي جرى التحقيق فيها مع متهمين سبق القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

إضافة إلى اتهامه في وقائع سرقات متعددة منها سرقة أسطوانات غاز ومبالغ مالية تقدر بـ65 ألف دينار من عمالة وافدة من الجنسية المصرية بمنطقة القويعة الطريق الساحلي، وجرى التعرف عليه من قبلهم واتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهم وجرت إحالته إلى النيابة العامة.