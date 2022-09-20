ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة المنازل والسطو المسلح في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط مركز شرطة الكويفية في مدينة بنغازي تشكيلا عصابيا من ستة أشخاص يمتهن سرقة المنازل والسلب بقوة السلاح.

وتلقى المركز شكوى مواطن ضد شخص سرق محتويات منزله بشهادة الجيران، الذين أشاروا إلى ارتكابه الجريمة رفقة أشخاص مجهولي الهوية، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وحددت دورية أعضاء التحريات بالقسم سيارة الجناة، ولدى استهدافها، لاذت بالفرار، إلا أن رجال الشرطة طاردوها حتى تمكنوا من إيقافها، وعثر بداخلها على أربعة أشخاص في حالة سكر ظاهر، وبحوزتهم سلاح ناري.

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وجرى التحفظ على المتهمين، ثم وردت معلومات أخرى عن شخصين آخرين كانا برفقتهم في عمليات السرقة والسطو، جرى ضبطهم، واعترفوا جميعا بسرقتهم أكثر من عشرة منازل بمنطقة الكويفية، واعتدائهم على رجال أمن وتهريب موقوف، وتبين أنهم مطلوبون لدى القضاء على ذمة أكثر من عشر وقائع، وجرى إحالتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بإيداعهم مؤسسة الإصلاح والتأهيل.