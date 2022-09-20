أصحاب فنادق أردنية «يصعدون» ضد الحكومة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

قرر أصحاب فنادق أردنية التصعيد لاسترداد أموالهم من الحكومة الليبية وذلك من خلال تنظيم اعتصام أمام سفارة ليبيا في العاصمة عمان صبيحة غدا الأربعاء.

ويعتزم أصحاب الفنادق الأردنية المتضررة من عدم تسديد مستحقاتهم منذ أكثر من 10 سنوات الاعتصام، الأربعاء، الساعة الحادية عشر صباحا أمام السفارة الليبية في عمان، وفق ما كشفت وكالة «عمون» الأردنية، اليوم الثلاثاء.

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وجاء الاحتجاج ردا على ما وصفوه بـ«المماطلة» بصرف مستحقاتهم من الجانب الليبي رغم تعهد وتوقيع اتفاقية رسمية تقضي بذلك، ما كان له الأثر السلبي على القطاع الفندقي وفق تصريحاتهم.

أكثر من 200 مليون دولار ديون على ليبيا لصالح الأردن

وتشير تقديرات أوردتها «عمون» إلى أن المبالغ المترتبة على الجانب الليبي لأكثر من 140 مؤسسة طبية وسياحية أردنية بينها مستشفيات وفنادق وشقق فندقية في الأردن تقدر بأكثر من 200 مليون دولار.

وليست هذه المرة الأولى التي يقرر فيها أصحاب الفنادق الاعتصام أمام السفارة الليبية بل سبق لهم الاحتجاج على تخلف الحكومات المتعاقبة على طرابلس عن دفع مستحقات إقامة النزلاء الليبيين الذين وصلوا إلى الأردن للعلاج من إصابات الحرب التي لحقت بهم منذ 2011.