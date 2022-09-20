المنفي يؤكد لغوتيريس استعداده للتعاون مع باتيلي لإنجاز القاعدة الدستورية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إنه على استعداد للتعاون الكامل مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، من أجل تحريك العملية السياسية، خصوصا إنجاز القاعدة الدستورية، مؤكدا أن المجلس «ما زال مستعدا للتدخل متى تطلب الأمر ذلك».

جاء ذلك خلال لقائه الأمين العام أنطونيو غوتيريس، على هامش أعمال الدورة العادية الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وفق بيان المجلس الرئاسي على «فيسبوك».

وتناول اللقاء آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد غوتيريس اهتمامه بالملف الليبي ودعمه جهود المجلس الرئاسي في تحقيق الاستقرار اللازم لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.

نشاط المنفي في نيويورك

وشارك المنفي، أمس، في أعمال قمتي الأمم المتحدة للتعليم والتنمية المستدامة، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية الـ77 للجمعية العامة للمنظمة الدولية، بحضور عدد من رؤساء وزعماء وملوك العالم.

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- اجتماع تشاوري عربي بمقر البعثة الليبية في نيويورك

كما افتتح بمقر البعثة الليبية هناك الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، حيث أكد ضرورة تعزيز آليات العمل المشترك وتنسيق المواقف العربية تجاه أبرز القضايا في المنطقة، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش.