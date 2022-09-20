عقيلة يبحث مشكلات بلديات الجبل الأخضر والقبة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، الثلاثاء، مع عمداء بلديات الجبل الأخضر والقبة احتياجات البلديات والصعوبات التي تواجهها.

جاء ذلك في بيانين منفصلين صادرين عن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق سلط فيهما الضوء على لقاءين منفصلين لعقيلة صالح بمكتبه في القبة.

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وخلال لقائه مع عميد بلدية القبة وعدد من مسؤوليها، بحث عقيلة الصعوبات التي تواجه البلدية وسير العمل بعدد من المشاريع فيها لتقديم الخدمات للمواطنين.

وبحث عقيلة مع عمداء بلديات الجبل الأخضر احتياجات البلديات والمشاكل والصعوبات التي تواجههم في توفير الخدمات للمواطنين والسبل الكفيلة للتغلب عليها.

من لقاء عقيلة صالح في القبة مع عمداء بلديات الجبل الأخضر والقبة، 20 سبتمبر 2022. (عبدالله بليحق)

من لقاء عقيلة صالح في القبة مع عمداء بلديات الجبل الأخضر والقبة، 20 سبتمبر 2022. (عبدالله بليحق)

من لقاء عقيلة صالح في القبة مع عمداء بلديات الجبل الأخضر والقبة، 20 سبتمبر 2022. (عبدالله بليحق)