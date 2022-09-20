السوق الرسمية: تراجع الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وتراجع سعر الدولار إلى 4.95 دينار مقبل 4.96 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وارتفع اليورو إلى 4.97 دينار من 4.95 دينار أمس، وزاد سعر الجنيه الإسترليني ليسجل 5.67 دينار مقابل 5.66 دينار أمس.

أسعار العملات العربية

وتراجع سعر الريال السعودي إلى 1.31 دينار من 1.32 دينار أمس، والدرهم الإماراتي إلى 1.34 دينار من 1.35 دينار أمس، وثبت الدينار التونسي عند 1.54 دينار.

وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.27 دينار، واستقر الإيوان الصيني عند 0.70 دينار.