«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل اليوم الثلاثاء.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المتر الواحد.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب تتكاثر مساء الغد.

- الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.00 متر.

- البحر خفيف الموج.

- درجة الحرارة تسجل 29 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.