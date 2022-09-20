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أحوال الطقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة في معظم المناطق

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 سبتمبر 2022, 09:50 صباحا
أحوال الطقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة في معظم المناطق
موجة حر، (تعبيرية: بوابة الوسط)
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة على معظم المناطق، وتسجل تراجعا بداية من الغد على مناطق الشمال الغربي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، إن موجة الحر ستشمل مناطق الشمال الشرقى الخميس المقبل، مع تكاثر تدريجي للسحب.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر السحب مساء اليوم على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول مساء اليوم إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و36 درجة مئوية على الساحل، وبين 38 و42 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل انخفاضا غدا ويكون ملحوظا يوم الخميس على معظم المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر غدا على معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية فمتغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و41 درجة مئوية على الخليج وسهل بنغازي، وبين 28 و33 درجة مئوية على بقية المناطق وتسجل انخفاضا الخميس على معظم المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و43 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا من مساء يوم الخميس على مناطق الحمادة وغدامس والجفرة.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، فمتغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا.

أحوال الطقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة في معظم المناطق
أحوال الطقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة في معظم المناطق
أحوال الطقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة في معظم المناطق
أحوال الطقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة في معظم المناطق
أحوال الطقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة في معظم المناطق
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