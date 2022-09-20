المنفي يبحث مع أبو الغيط الملفات السياسية والأمنية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أهم الملفات السياسية والأمنية في ليبيا، مؤكدين الحرص والالتزام على متابعة كل ما من شأنه دعم الاستقرار والوصول إلى الانتخابات في أقرب الآجال.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما على هامش أعمال الدورة العادية الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وفق بيان نشرته صفحة المجلس الرئاسي على «فيسبوك».

- اجتماع تشاوري عربي بمقر البعثة الليبية في نيويورك

لاحقا افتتح المنفي، بمقر البعثة الليبية بنيويورك، رفقة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، حيث أكد ضرورة تعزيز آليات العمل المشترك وتنسيق المواقف العربية تجاه أبرز القضايا في المنطقة.

وشارك المنفي، في وقت سابق اليوم، في أعمال قمتي الأمم المتحدة للتعليم والتنمية المستدامة، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية الـ77 للجمعية العامة للمنظمة الدولية، بحضور عدد من رؤساء وزعماء وملوك العالم، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.