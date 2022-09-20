اجتماع تشاوري عربي بمقر البعثة الليبية في نيويورك

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين بمقر البعثة الليبية بنيويورك، رفقة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب.

وأكد المنفي، خلال كلمة الافتتاح، ضرورة تعزيز آليات العمل المشترك وتنسيق المواقف العربية تجاه أبرز القضايا في المنطقة.

وشارك المنفي، في وقت سابق اليوم، في أعمال قمتي الأمم المتحدة للتعليم والتنمية المستدامة، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية الـ77 للجمعية العامة للمنظمة الدولية، بحضور عدد من رؤساء وزعماء وملوك العالم، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

- المنفي يشارك في قمتي الأمم المتحدة للتعليم والتنمية المستدامة بنيويورك

- اللافي: ترؤس اجتماعات الجامعة العربية يبعث برسالة إيجابية حول دور ليبيا في المنطقة

ومساء أمس الأحد، التقى المنفي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في نيويورك، وناقشا آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وملف الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والمصالحة الوطنية.

وفي السادس من سبتمبر الجاري، ترأست وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، الدورة العامة الـ158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في العاصمة المصرية القاهرة.

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يفتتح الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب (صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك)

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يفتتح الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب (صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك)