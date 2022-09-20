Atwasat

الملف الليبي على طاولة مباحثات روسية - سعودية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 سبتمبر 2022, 12:53 صباحا
الملف الليبي على طاولة مباحثات روسية - سعودية
جانب من لقاء نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف وسفير السعودية في موسكو عبدالرحمن الأحمد (حساب السفارة السعودية على تويتر)
alwasat radio

حضر الملف الليبي على طاولة لقاء جمع الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، مع سفير المملكة العربية السعودية في موسكو عبدالرحمن الأحمد.

وأفاد إيجاد صحفي صادر عن وزارة الخارجية الروسية، بأن اللقاء ناقش القضايا ذات الأولوية لمواصلة تطوير العلاقات الروسية السعودية متعددة الأوجه، بما في ذلك جدول زمني للاتصالات والأحداث الثنائية ذات الصلة.

كما جرى تبادل متعمق لوجهات النظر حول القضايا الإقليمية الراهنة مع التركيز على الوضع في ليبيا واليمن والعراق والخليج العربي.

- موسكو: نحتاج إلى فندق موقت لاستئناف عمل السفارة في طرابلس
- المريمي: عقيلة صالح يزور روسيا خلال أيام

ويشهد الملف الليبي حالة تأزُّم على وقع صراع بين حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، في الوقت الذي تحاول أطراف إقليمية التوصل توافق بشأن كيفية الخروج من حالة الجمود الحالية.

والدول الثلاث (ليبيا وروسيا والسعودية) ضمن تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم بعضًا من أكبر مصدري النفط في العالم، ويحاول إيجاد توزان في السوق العالمية التي شهدت تذبذبًا في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بعدما أدت العقوبات الأميركية والأوروبية إلى خفض صادرات النفط الروسية، كما يحاول مسؤولون أميركيون إقناع مختلف منتجي النفط، خاصة السعودية والإمارات، بزيادة الإنتاج كخطوة نحو استقرار أسعار النفط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوغبا ووالدته قيد الحماية الأمنية وشقيقه يخرج بتصريحات مثيرة تطال مبابي

بوغبا ووالدته قيد الحماية الأمنية وشقيقه يخرج بتصريحات مثيرة تطال مبابي
الأميران جورج وشارلوت يسيران خلف نعش الملكة إليزابيث الثانية

الأميران جورج وشارلوت يسيران خلف نعش الملكة إليزابيث الثانية
برنامج «Wsport»: الأهلي طرابلس يبدأ تحضيراته في بنغازي

برنامج «Wsport»: الأهلي طرابلس يبدأ تحضيراته في بنغازي
«اقتصاد بلس»: مخالفات بالجملة في المطاعم تكشفها الأجهزة الرقابية

«اقتصاد بلس»: مخالفات بالجملة في المطاعم تكشفها الأجهزة الرقابية
«نسخة إلى الرأي العام»: أزمة نسبة الرسوب بالرياضيات واللغات: كفاءة المعلم أم جودة المنهج؟

«نسخة إلى الرأي العام»: أزمة نسبة الرسوب بالرياضيات واللغات: كفاءة المعلم أم ...
موسكو: نحتاج إلى فندق موقت لاستئناف عمل السفارة في طرابلس

موسكو: نحتاج إلى فندق موقت لاستئناف عمل السفارة في طرابلس
تركيا تبدأ قريبا دفع 25% من ثمن الغاز الروسي بالروبل

تركيا تبدأ قريبا دفع 25% من ثمن الغاز الروسي بالروبل
الليرة اللبنانية في أدنى مستوياتها مقابل الدولار وسط إقفال المصارف

الليرة اللبنانية في أدنى مستوياتها مقابل الدولار وسط إقفال المصارف
جمرك ميناء مصراتة يرد على شكوى التحفظ على 180 حاوية إطارات ومحركات مستعملة

جمرك ميناء مصراتة يرد على شكوى التحفظ على 180 حاوية إطارات ومحركات مستعملة
احتياطات الوقود الأحفوري تحوي 3.5 تريليون طن ثاني أكسيد الكربون

احتياطات الوقود الأحفوري تحوي 3.5 تريليون طن ثاني أكسيد الكربون
شاهد.. بدء مراسم جنازة الملكة إليزابيث

شاهد.. بدء مراسم جنازة الملكة إليزابيث
العائلة المالكة البريطانية تستعرض مشاهد من حياة إليزابيث قبل ساعات من تشييعها

العائلة المالكة البريطانية تستعرض مشاهد من حياة إليزابيث قبل ساعات من تشييعها
بايدن يكشف فحوى مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني بشأن الحرب الأوكرانية

بايدن يكشف فحوى مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني بشأن الحرب الأوكرانية
«ديربي مدريد» وقمة «الليغا» في قبضة الملكي بعد الفوز على أتلتيكو (2-1)

«ديربي مدريد» وقمة «الليغا» في قبضة الملكي بعد الفوز على أتلتيكو (2-1)
شاهد.. وداع مبكر لـ«الاتحاد» من دوري الأبطال وسط فوز (2-1) و3 ضربات جزاء

شاهد.. وداع مبكر لـ«الاتحاد» من دوري الأبطال وسط فوز (2-1) و3 ضربات جزاء
من هم أبرز زعماء العالم الذين سيحضرون جنازة الملكة إليزابيث الثانية ومن غير مدعو؟

من هم أبرز زعماء العالم الذين سيحضرون جنازة الملكة إليزابيث الثانية ومن غير ...
انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد 2 - 1 فلامبو

انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد 2 - 1 فلامبو
كاركاتير حليم - الاحتباس الحراري

كاركاتير حليم - الاحتباس الحراري
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المنفي يشارك في قمتي الأمم المتحدة للتعليم والتنمية المستدامة بنيويورك
المنفي يشارك في قمتي الأمم المتحدة للتعليم والتنمية المستدامة ...
شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا بين القاهرة وأنقرة.. هل تتطابق الحسابات؟
شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا بين القاهرة وأنقرة.. هل تتطابق ...
تعرض محطة كهرباء متنزه سرت العائلي للتخريب والسرقة
تعرض محطة كهرباء متنزه سرت العائلي للتخريب والسرقة
هيئة أسر الشهداء: لا مبرر للغط حول قائمة إيفاد «التعليم العالي» وهي وفقا للقانون
هيئة أسر الشهداء: لا مبرر للغط حول قائمة إيفاد «التعليم العالي» ...
شاهد في «اقتصاد بلس»: هل يتوفر الكتاب المدرسي قبل بداية العام الدراسي الجديد؟
شاهد في «اقتصاد بلس»: هل يتوفر الكتاب المدرسي قبل بداية العام ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات طرابلس تعيد تشكيل المشهد الأمني بعمق
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات......
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا...
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل كلمة المنقوش
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل ......
وزارة التربية والتعليم تعلن خطة العام الدراسي الجديد لمرحلة التعليم الثانوي
وزارة التربية والتعليم تعلن خطة العام الدراسي الجديد لمرحلة ......
المنقوش تعلق على مغادرة شكري لاجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة
المنقوش تعلق على مغادرة شكري لاجتماع وزراء الخارجية العرب ......
المزيد
اجتماع تشاوري عربي بمقر البعثة الليبية في نيويورك
اجتماع تشاوري عربي بمقر البعثة الليبية في نيويورك...
الملف الليبي على طاولة مباحثات روسية - سعودية
الملف الليبي على طاولة مباحثات روسية - سعودية...
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل الصلاحية لمجلس الوزراء
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل......
شاهد في «اقتصاد بلس»: هل يتوفر الكتاب المدرسي قبل بداية العام الدراسي الجديد؟
شاهد في «اقتصاد بلس»: هل يتوفر الكتاب المدرسي قبل بداية ......
هيئة أسر الشهداء: لا مبرر للغط حول قائمة إيفاد «التعليم العالي» وهي وفقا للقانون
هيئة أسر الشهداء: لا مبرر للغط حول قائمة إيفاد «التعليم ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط