الملف الليبي على طاولة مباحثات روسية - سعودية

القاهرة - بوابة الوسط

حضر الملف الليبي على طاولة لقاء جمع الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، مع سفير المملكة العربية السعودية في موسكو عبدالرحمن الأحمد.

وأفاد إيجاد صحفي صادر عن وزارة الخارجية الروسية، بأن اللقاء ناقش القضايا ذات الأولوية لمواصلة تطوير العلاقات الروسية السعودية متعددة الأوجه، بما في ذلك جدول زمني للاتصالات والأحداث الثنائية ذات الصلة.

كما جرى تبادل متعمق لوجهات النظر حول القضايا الإقليمية الراهنة مع التركيز على الوضع في ليبيا واليمن والعراق والخليج العربي.

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ويشهد الملف الليبي حالة تأزُّم على وقع صراع بين حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، في الوقت الذي تحاول أطراف إقليمية التوصل توافق بشأن كيفية الخروج من حالة الجمود الحالية.

والدول الثلاث (ليبيا وروسيا والسعودية) ضمن تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم بعضًا من أكبر مصدري النفط في العالم، ويحاول إيجاد توزان في السوق العالمية التي شهدت تذبذبًا في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بعدما أدت العقوبات الأميركية والأوروبية إلى خفض صادرات النفط الروسية، كما يحاول مسؤولون أميركيون إقناع مختلف منتجي النفط، خاصة السعودية والإمارات، بزيادة الإنتاج كخطوة نحو استقرار أسعار النفط.