الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل الصلاحية لمجلس الوزراء

القاهرة - بوابة الوسط

ألغى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، بشأن الإيفاد بالخارج الخاص بأسر الشهداء والمفقودين، وذلك في أعقاب لغط صاحب قرارات الإيفاد الصادرة مؤخرًا.

جاء ذلك في خطاب وجَّهه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عادل جمعة، لوزير التعليم العالي عمران القيب، نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

- هيئة أسر الشهداء: لا مبرر للغط حول قائمة إيفاد «التعليم العالي» وهي وفقا للقانون

حكومة الوحدة تقر بوجود مخالفات

وأفاد الخطاب بأن تعليمات رئيس الوزراء تقضي «بإلغاء القرار رقم 346 لسنة 2022 بشأن إيفاد طلبة للدراسة بالخارج، نظرًا للملاحظات الواردة بشأنه ومخالفته اللائحة التنفيذية رقم 39 لسنة 2015 الخاصة بالقانون رقم 1 لسنة 2014، بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين».

مطالبة وزارة التعليم العالي بتقديم مقترح للائحة الإيفاد للدراسة

وفي خطاب آخر، قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة أن يكون الإيفاد للدراسة بالخارج بموجب قرارات تصدر عن مجلس الوزراء؛ بناءّ على عرض من الوزير المختص، على أن تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقديم مقترح للائحة الإيفاد للدراسة بالخارج في اجتماع مجلس الوزراء القادم.

وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قوائم إيفاد صادرة عن الوزير عمران القيب تحت قرار رقم 346 لسنة 2022، قيل إنها تحتوي على أسماء لعائلات كاملة، لكن الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين اعتبرت ذلك متوافقا مع القانون.

وقالت الهيئة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنها أحالت المسجلين بمنظومة الشهداء والمفقودين فقط، ووفق القانون، إلى وزارة التعليم العالي، لافتة إلى عدم وجود أيّ نص يمنع استفادة أكثر من فرد من أسرة الشهيد بهذه المزايا.