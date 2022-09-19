اللافي والعاشي يناقشان التحديات الأمنية المشتركة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط

دار نقاش بين النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي جلال العاشي اليوم الإثنين، حول التحديات الأمنية المشتركة بين ليبيا والتحاد، وكذلك آخر المستجدات السياسية على الساحتين الليبية والأوروبية.

وقال المجلس الرئاسي إن الاجتماع الذي عقد اليوم بديوان المجلس، تناول دور الاتحاد الأوروبي في دعم الاستقرار في ليبيا، والتعاون في عديد المجالات، لا سيما التنسيق نحو توحيد الرؤى في مواجهة التحديات المختلفة بين ليبيا والاتحاد.

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وأوضح البيان أن أهم القضايا المشتركة بين ليبيا وبروكسل والتي دار حديث حولها هي التحديات الإنسانية والأمنية المشتركة في حوض البحر الأبيض المتوسط.