مصدر فني بشركة الكهرباء يوضح سبب انقطاع التيار ببني وليد صباح اليوم

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

أرجع مصدر فني بالشركة العامة للكهرباء ببني وليد، سبب حدوث إظلام تام في المدينة خلال الساعات الأولى من اليوم الإثنين قبل أن يعود، إلى ارتفاع نسبة الرطوبة في المنطقة.

وشهدت مدينة بني وليد خلال الساعات الأولى من اليوم انقطاعًا للتيار الكهربائي استمر ساعات بدءًا من الساعة الرابعة فجرًا وحتى فترة الظهيرة.

- انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة في بني وليد جراء سرقة 400 متر أسلاك

وقال المصدر لـ«بوابة الوسط» إن جميع خطوط الكهرباء بالمدينة قديمة وتحتاج إلى صيانة ونظافة دورية، لأن عمليات فصل الخطوط تنتج عن التلوث الموجود على العوازل بتلك الخطوط.

وشهدت بني وليد، خلال الأشهر الماضية، سرقة كميات من الأسلاك والكوابل الخاصة بشبكة التوزيع في المنطقة من قبل مجموعات خارجة عن القانون، ما أدى لإظلام تام في عدة مناطق بالمدينة.