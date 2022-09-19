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علي القطراني يؤكد ضرورة توفير الخدمات لأهالي بلدية إنتلات البيضان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 سبتمبر 2022, 08:28 مساء
علي القطراني يؤكد ضرورة توفير الخدمات لأهالي بلدية إنتلات البيضان
اجتماع القطراني مع وفد بلدية انتلات البيضان في بنغازي، الإثنين 19 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
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أكد نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب عن المنطقة الشرقية، على القطراني، ضرورة توفير الخدمات لأهالي بلدية إنتلات البيضان، متعهًا بدعم البلدية بكافة الاحتياجات والتسهيلات العاجلة، وفق المكتب الإعلامي للحكومة.

جاء تأكيد القطراني، خلال اجتماعه بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، اليوم الإثنين، مع رئيس المجلس التسييري لبلدية إنتلات البيضان سالم محمد بلح، وعدد من أعيان وحكماء المنطقة، بحضور وزير الحكم المحلي سامي الضاوي، والمستشار الإداري بوزارة الحكم المحلي الهاشمي محمد جاب الله.

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وقال المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن اللقاء جرت خلاله مناقشة سير العمل ببلدية إنتلات البيضان وبحث سبل حلحلة المختنقات التي تواجهها.

وأضاف المكتب الإعلامي أن القطراني أكد خلال اللقاء «دعم البلدية بكل الاحتياجات والتسهيلات العاجلة لحلحلة المختنقات والصعوبات التي تواجه سير عملها، إلى جانب ضرورة توفير كافة الخدمات لأهالي المنطقة في إطار خطة عمل الحكومة التي تركز فيها على دعم كافة المناطق في عموم ليبيا».

اجتماع القطراني مع وفد بلدية انتلات البيضان في بنغازي، الإثنين 19 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
اجتماع القطراني مع وفد بلدية انتلات البيضان في بنغازي، الإثنين 19 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
اجتماع القطراني مع وفد بلدية انتلات البيضان في بنغازي، الإثنين 19 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
اجتماع القطراني مع وفد بلدية انتلات البيضان في بنغازي، الإثنين 19 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
اجتماع القطراني مع وفد بلدية انتلات البيضان في بنغازي، الإثنين 19 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
اجتماع القطراني مع وفد بلدية انتلات البيضان في بنغازي، الإثنين 19 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
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