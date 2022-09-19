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«خلل تقني» بمعبر رأس اجدير يعطل دخول 500 تونسي بلادهم

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 سبتمبر 2022, 08:28 مساء
«خلل تقني» بمعبر رأس اجدير يعطل دخول 500 تونسي بلادهم
معبر رأس جدير البري (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
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أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الإثنين، بأن 500 مسافر تعذر عودتهم لتونس، عبر معبر رأس اجدير الحدودي مع ليبيا منذ يومين، بسبب خلل تقني جرى تسجيله على مستوى الجانب الليبي.

وأطلق التونسيون العالقون، منذ السبت الماضي، عبر وسائل إعلام محلية منها «موزييك إف إم» اليوم الإثنين، نداء استغاثة لدفع السلطات المسؤولة للتحرك مع نظيرتها الليبية بهدف تسهيل دخولهم إلى بلادهم. ومن الأسباب الواردة لتعثر دخولهم المفاجئ حسب أحد التونسيين الموجودين هناك هو تعطل المنظومة المعلوماتية من الجانب الليبي.

- اجتماع ثنائي رفيع المستوى بين ليبيا وتونس لبحث مشاكل معبر رأس اجدير
- وزارة المواصلات: المصادقة على الاتفاق مع الجانب التونسي بشأن منفذ رأس اجدير خلال شهر

وكان ملف الأوضاع الصعبة التي يعانيها المواطنون الليبيون في منفذ رأس اجدير الحدودي، والخطوات التي اتخذت أخيراً من الجانبين الليبي والتونسي، لتخفيف معاناة المواطنين في المنفذ، ضمن محادثات النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، وسفير تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي الأسبوع الماضي.

كما شهد المعبر الحدودي برأس اجدير، خلال الصيف، حركية كثيفة في الاتجاهين، حيث تضاعف عدد الوافدين إلى تونس في أغسطس ليتجاوز 7 آلاف زائر يوميًا، وهو ما تسبب في طول انتظار الإجراءات الأمنية والديوانية من الجانبين التونسي والليبي.

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