Atwasat

«داخلية الوحدة» تعلن إصابة شرطي في هجوم على دوريات قوة دعم مديريات الأمن بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 سبتمبر 2022, 07:18 مساء
«داخلية الوحدة» تعلن إصابة شرطي في هجوم على دوريات قوة دعم مديريات الأمن بطرابلس
الهجوم على دوريات قودة دعم مديريات الأمن بالمناطق وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم الإثنين 19 سبتمبر 2022. (بوابة الوسط)
alwasat radio

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، إصابة شرطي في اعتداء وقع فجر اليوم الإثنين، على دوريات قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق عند تمركز جسر الفروسية بطريق المطار في طرابلس من قبل مجموعة مسلحة، مؤكدة القبض على أحد أفراد المجموعة المهاجمة وضبط آليتين شاركتا في الهجوم.

وجاء في بيان، نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء اليوم، أنه «بتاريخ اليوم الإثنين، الموافق 19 سبتمبر 2022 فجرًا، قامت مجموعة مسلحة بالاعتداء على دوريات قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق بتمركز جسر الفروسية بطريق المطار بالأسلحة الثقيلة، نتج عنه إصابة عضو من الشرطة وترويع المواطنين، الأمر الذي فرض على أعضاء القوة التعامل مع مصدر النيران وصد الهجوم وضبط أحد أفراد المجموعة المسلحة وعدد آليتين شاركتا في الهجوم».

- «قوة دعم مديريات الأمن» تعلن تعرض دورياتها إلى هجوم بالأسلحة الثقيلة على طريق المطار

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، متعهدة بأنها «ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن، ومن يقف خلف تقويض الجهود الأمنية التي تبذل لينعم المواطن بالأمن والأمان».

قوة دعم مديريات الأمن تعلن تعرضها لهجوم مسلح
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت «قوة دعم مديريات الأمن» التابعة لوزارة الداخلية، في بيان، تعرض دورياتها إلى هجوم بالأسلحة الثقيلة من قبل «أحد التشكيلات المسلحة»، وذلك لدى مرورها بمنطقة طريق المطار، دون ذكر اسم التشكيل.

وقال البيان، الذي نشرته القوة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، إن عناصر «قوة دعم مديريات الأمن» صدت الهجوم، وضبطت سيارة تابعة للتشكيل، الذي قالت إنها «ألحقت به خسائر فادحة»، حسب تعبيرها.

ونشرت صفحة القوة صورة لأحد عناصرها وهو يفتش سيارة مسلحة عليها شعار «القوة الثانية للتأمين والدعم التابعة لوزارة الدفاع»، مشيرة إلى إصابة أحد عناصرها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأميران جورج وشارلوت يسيران خلف نعش الملكة إليزابيث الثانية

الأميران جورج وشارلوت يسيران خلف نعش الملكة إليزابيث الثانية
برنامج «Wsport»: الأهلي طرابلس يبدأ تحضيراته في بنغازي

برنامج «Wsport»: الأهلي طرابلس يبدأ تحضيراته في بنغازي
«اقتصاد بلس»: مخالفات بالجملة في المطاعم تكشفها الأجهزة الرقابية

«اقتصاد بلس»: مخالفات بالجملة في المطاعم تكشفها الأجهزة الرقابية
«نسخة إلى الرأي العام»: أزمة نسبة الرسوب بالرياضيات واللغات: كفاءة المعلم أم جودة المنهج؟

«نسخة إلى الرأي العام»: أزمة نسبة الرسوب بالرياضيات واللغات: كفاءة المعلم أم ...
تركيا تبدأ قريبا دفع 25% من ثمن الغاز الروسي بالروبل

تركيا تبدأ قريبا دفع 25% من ثمن الغاز الروسي بالروبل
الليرة اللبنانية في أدنى مستوياتها مقابل الدولار وسط إقفال المصارف

الليرة اللبنانية في أدنى مستوياتها مقابل الدولار وسط إقفال المصارف
جمرك ميناء مصراتة يرد على شكوى التحفظ على 180 حاوية إطارات ومحركات مستعملة

جمرك ميناء مصراتة يرد على شكوى التحفظ على 180 حاوية إطارات ومحركات مستعملة
احتياطات الوقود الأحفوري تحوي 3.5 تريليون طن ثاني أكسيد الكربون

احتياطات الوقود الأحفوري تحوي 3.5 تريليون طن ثاني أكسيد الكربون
شاهد.. بدء مراسم جنازة الملكة إليزابيث

شاهد.. بدء مراسم جنازة الملكة إليزابيث
العائلة المالكة البريطانية تستعرض مشاهد من حياة إليزابيث قبل ساعات من تشييعها

العائلة المالكة البريطانية تستعرض مشاهد من حياة إليزابيث قبل ساعات من تشييعها
بايدن يكشف فحوى مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني بشأن الحرب الأوكرانية

بايدن يكشف فحوى مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني بشأن الحرب الأوكرانية
«ديربي مدريد» وقمة «الليغا» في قبضة الملكي بعد الفوز على أتلتيكو (2-1)

«ديربي مدريد» وقمة «الليغا» في قبضة الملكي بعد الفوز على أتلتيكو (2-1)
شاهد.. وداع مبكر لـ«الاتحاد» من دوري الأبطال وسط فوز (2-1) و3 ضربات جزاء

شاهد.. وداع مبكر لـ«الاتحاد» من دوري الأبطال وسط فوز (2-1) و3 ضربات جزاء
من هم أبرز زعماء العالم الذين سيحضرون جنازة الملكة إليزابيث الثانية ومن غير مدعو؟

من هم أبرز زعماء العالم الذين سيحضرون جنازة الملكة إليزابيث الثانية ومن غير ...
انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد 2 - 1 فلامبو

انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد 2 - 1 فلامبو
كاركاتير حليم - الاحتباس الحراري

كاركاتير حليم - الاحتباس الحراري
الصين تلجأ للاعتماد على الفحم لمواجهة نقص الطاقة

الصين تلجأ للاعتماد على الفحم لمواجهة نقص الطاقة
شاهد: الإعصار نانمادول «الخطير» يضرب اليابان.. والملايين يحتمون من الرياح

شاهد: الإعصار نانمادول «الخطير» يضرب اليابان.. والملايين يحتمون من الرياح
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضبط وافد متهم بسرقة 8 آلاف دينار من ورشة يعمل بها في بنغازي
ضبط وافد متهم بسرقة 8 آلاف دينار من ورشة يعمل بها في بنغازي
مفوضية الانتخابات تطلق النسخة الثانية من منتدى مراقبي الجنوب
مفوضية الانتخابات تطلق النسخة الثانية من منتدى مراقبي الجنوب
المنقوش تجتمع مع وزير الخارجية اللبناني في نيويورك
المنقوش تجتمع مع وزير الخارجية اللبناني في نيويورك
صرف بدل إيجار المخيمات ومنحة الزوجات محور اجتماع الكيلاني مع الشكشاك
صرف بدل إيجار المخيمات ومنحة الزوجات محور اجتماع الكيلاني مع ...
باشاغا: اجتماعات مثمرة مع الدول الصديقة وخطة قريبة للوصول إلى انتخابات رئاسية وتشريعية
باشاغا: اجتماعات مثمرة مع الدول الصديقة وخطة قريبة للوصول إلى ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات طرابلس تعيد تشكيل المشهد الأمني بعمق
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات......
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا...
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل كلمة المنقوش
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل ......
حفتر من الكفرة: «الجيش لم يُبنى ليقف متفرجا على ليبيا يجرها العابثون إلى الهاوية»
حفتر من الكفرة: «الجيش لم يُبنى ليقف متفرجا على ليبيا يجرها ......
وزارة التربية والتعليم تعلن خطة العام الدراسي الجديد لمرحلة التعليم الثانوي
وزارة التربية والتعليم تعلن خطة العام الدراسي الجديد لمرحلة ......
المزيد
مشاركة ليبية في مؤتمر إقليمي لتخطيط المطارات وهندستها
مشاركة ليبية في مؤتمر إقليمي لتخطيط المطارات وهندستها...
مؤسسة النفط: السيطرة على تسرب قرب حقل ماجد
مؤسسة النفط: السيطرة على تسرب قرب حقل ماجد...
«داخلية الوحدة» تعلن إصابة شرطي في هجوم على دوريات قوة دعم مديريات الأمن بطرابلس
«داخلية الوحدة» تعلن إصابة شرطي في هجوم على دوريات قوة دعم ......
باشاغا: اجتماعات مثمرة مع الدول الصديقة وخطة قريبة للوصول إلى انتخابات رئاسية وتشريعية
باشاغا: اجتماعات مثمرة مع الدول الصديقة وخطة قريبة للوصول ......
صرف بدل إيجار المخيمات ومنحة الزوجات محور اجتماع الكيلاني مع الشكشاك
صرف بدل إيجار المخيمات ومنحة الزوجات محور اجتماع الكيلاني مع......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط