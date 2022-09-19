«داخلية الوحدة» تعلن إصابة شرطي في هجوم على دوريات قوة دعم مديريات الأمن بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، إصابة شرطي في اعتداء وقع فجر اليوم الإثنين، على دوريات قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق عند تمركز جسر الفروسية بطريق المطار في طرابلس من قبل مجموعة مسلحة، مؤكدة القبض على أحد أفراد المجموعة المهاجمة وضبط آليتين شاركتا في الهجوم.

وجاء في بيان، نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء اليوم، أنه «بتاريخ اليوم الإثنين، الموافق 19 سبتمبر 2022 فجرًا، قامت مجموعة مسلحة بالاعتداء على دوريات قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق بتمركز جسر الفروسية بطريق المطار بالأسلحة الثقيلة، نتج عنه إصابة عضو من الشرطة وترويع المواطنين، الأمر الذي فرض على أعضاء القوة التعامل مع مصدر النيران وصد الهجوم وضبط أحد أفراد المجموعة المسلحة وعدد آليتين شاركتا في الهجوم».

- «قوة دعم مديريات الأمن» تعلن تعرض دورياتها إلى هجوم بالأسلحة الثقيلة على طريق المطار

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، متعهدة بأنها «ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن، ومن يقف خلف تقويض الجهود الأمنية التي تبذل لينعم المواطن بالأمن والأمان».

قوة دعم مديريات الأمن تعلن تعرضها لهجوم مسلح

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت «قوة دعم مديريات الأمن» التابعة لوزارة الداخلية، في بيان، تعرض دورياتها إلى هجوم بالأسلحة الثقيلة من قبل «أحد التشكيلات المسلحة»، وذلك لدى مرورها بمنطقة طريق المطار، دون ذكر اسم التشكيل.

وقال البيان، الذي نشرته القوة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، إن عناصر «قوة دعم مديريات الأمن» صدت الهجوم، وضبطت سيارة تابعة للتشكيل، الذي قالت إنها «ألحقت به خسائر فادحة»، حسب تعبيرها.

ونشرت صفحة القوة صورة لأحد عناصرها وهو يفتش سيارة مسلحة عليها شعار «القوة الثانية للتأمين والدعم التابعة لوزارة الدفاع»، مشيرة إلى إصابة أحد عناصرها.