صرف بدل إيجار المخيمات ومنحة الزوجات محور اجتماع الكيلاني مع الشكشاك

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وفاء الكيلاني، مع رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك، عددًا من المشاكل في المدينة، منها صرف المنحة المخصصة للأبناء والزوجات، وصرف بدل الإيجار المخصص للمقيمين بالمخيمات سابقًا.

وقال المجلس المحلي، في بيان، إن الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة بطرابلس اليوم الإثنين، تطرق إلى صرف بدل إيجار المخيمات وفق المسح الذي قامت به الوزارة، مشيرًا إلى تناول مسألة القيام بمسح اجتماعي للمقيمين بالمدينة وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.

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كما بحث الاجتماع تفعيل مركز الأسرة المنتجة بالمدينة، والعمل على إنشاء عدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل للمقيمين، وكذلك إنشاء مقر للشؤون الاجتماعية بتاورغاء، فضلًا عن العمل على الاستفادة من عين تاورغاء والآبار الكبريتية بالمدينة.

وامتد الاجتماع بين الكيلاني والشكشكاك، الذي حضره أيضًا نائب رئيس المجلس المحلي سالم اعميش، إلى بحث الصعوبات التي تمس المتزوجات من أجانب وكيفية تذليلها.

الكيلاني في اجتماعها مع رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك ونائبه سالم اعميش، طرابلس، 19 سبتمبر 2022. (المجلس المحلي تاورغاء)