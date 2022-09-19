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ضبط وافد متهم بسرقة 8 آلاف دينار من ورشة يعمل بها في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 سبتمبر 2022, 05:39 مساء
ضبط وافد متهم بسرقة 8 آلاف دينار من ورشة يعمل بها في بنغازي
المتهم الذي ألقي القبض عليه بمنطقة القوارشة في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)
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أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الإثنين، إلقاء القبض على وافد «سوداني» من قبل أعضاء الشرطة التابعين لمركز شرطة القوارشة وذلك لاتهامه بسرقة مبلغ قدره 8 آلاف دينار من خزينة ورشة يعمل بها في المنطقة.

وأوضحت المديرية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن المتهم أُلقي القبض عليه عند توجه أعضاء التحريات بمركز شرطة القوارشة إلى مكان الورشة لمعاينة موقع الحادث فور تلقي المركز شكوى من مواطن تقدم بها ضد مجهول قام بتحطيم الخزينة الخاصة به وسرقة مبلغ مالي منها، قدره 8 آلاف دينار.

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وأوضحت المديرية أن أعضاء التحريات بمركز شرطة القوارشة اشتبهوا، عند وصولهم إلى مكان الواقعة، بأحد العاملين بالورشة وهو «سوداني الجنسية بدت على وجهه ملامح الارتباك والخوف وتم ضبطه والانتقال به إلى المركز».

إحالة المتهم إلى النيابة العامة
وأوضحت المديرية أن المتهم «اعترف بالاستدلال معه بسرقة المبلغ من خزينة الورشة ودفنه بالقرب من الورشة، وتم خروج أعضاء التحريات وبرفقتهم الشخص المطلوب واستخراج المبلغ كاملًا من مكان بالقرب من الورشة»، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله وإحالته إلى النيابة العامة.

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