اللافي يبحث مع أعيان من الجنوب توفير الخدمات والتعامل مع الهجرة غير الشرعية

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، مع عدد من أعيان وحكماء المنطقة الجنوبية مسألة الهجرة غير الشرعية وتوفير الخدمات، وسبل تفعيل مختلف مؤسسات الدولة بالجنوب.

وناقش الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، اليوم الإثنين، المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين بمدن الجنوب، وتفعيل دور الدوائر الحكومية والمحافظات، والحد من المركزية، لتتمكن كل أجهزة الدولة المختصة ومؤسساتها من أداء دورها في مناطق الجنوب، حسب بيان للمجلس.

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اللافي: يجب القيام بدور لحل مشاكل الخدمات في الجنوب

وتحدث اللافي عن «أهمية قيام الجهات التنفيذية المختصة بحلحلة المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في الجنوب بأسرع وقت»، مشيدًا بدور أعيان المنطقة الجنوبية وحكمائها في المساهمة لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية.

ونقل البيان عن الأعيان والحكماء المشاركين في الاجتماع تأكيدهم أهمية الاهتمام بالجنوب، مشيرين إلى ضرورة «إنجاز مشروع المصالحة الوطنية لتحقيق الاستقرار والسلام في البلاد، والوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها كل الليبيين».

اللافي خلال اجتماعه مع عدد من أعيان الجنوب، 19 سبتمبر 2022 (المجلس الارئاسي)

اللافي خلال اجتماعه مع عدد من أعيان الجنوب، 19 سبتمبر 2022 (المجلس الارئاسي)

اللافي خلال اجتماعه مع عدد من أعيان الجنوب، 19 سبتمبر 2022 (المجلس الارئاسي)