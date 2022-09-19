إنتاج النفط الليبي يبلغ مليون و189 ألف برميل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الإثنين أن إنتاج النفط الخام بلغ مليون و 189 ألف برميل خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت المؤسسة أن إنتاج المكثفات بلغ 51 ألف برميل؛ فيما وصل إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي إلى مليار و 136 مليون قدم مكعب.

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وتوزعت نسب استهلاك الغاز خلال الـ 24 ساعة الماضية بين 928 مليون قدم مكعب للشركة العامة للكهرباء، و119 مليون قدم مكعب للمؤسسة الوطنية للنفط، و60 مليون قدم مكعب لمجمع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى، و29 مليون قدم مكعب لمصانع الأسمنت.