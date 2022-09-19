مصرف الجمهورية يغلق أبوابه أسبوعا لتحديث المنظومة المصرفية...

أعلن مصرف الجمهورية، اليوم الإثنين، لكافة زبائنه أنه سيغلق أبوابه لمدة أسبوع وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر وحتى يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر المقبل، لغرض تحديث المنظومة المصرفية.
وطمأن المصرف في بيان نشره عبر موقعه على الإنترنت كافة الجهات والمؤسسات والأفراد بأنه «لم يطرأ أي تغيير أو تعديل على أرقام حساباتهم المصرفية»، مؤكدا أن معاملاتهم ستجرى بشكل طبيعي عند استئناف العمل.
- مصرف الجمهورية ينفي إيقاف العمل بفروعه لمدة شهر
وسبق أن نفى مصرف الجمهورية، في 7 أغسطس، لعملائه توقفه عم العمل لمدة شهر خلال الفترة من 15 أغسطس إلى 15 سبتمبر لتطوير المنظومة المصرفية، وذلك ردا على ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف العمل بجميع فروع المصرف.
وأوضح المصرف وقتها أن «مثل هذه الإجراءات لا تجري إلا بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي وأخذ الإذن المسبق بشأن ذلك وإبلاغ الجهات ذات العلاقة وفق وسائل النشر الرسمية وقبل موعد الإعلان عنها بوقت كافٍ».
تعليقات