مصرف الجمهورية يغلق أبوابه أسبوعا لتحديث المنظومة المصرفية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف الجمهورية، اليوم الإثنين، لكافة زبائنه أنه سيغلق أبوابه لمدة أسبوع وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر وحتى يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر المقبل، لغرض تحديث المنظومة المصرفية.

وطمأن المصرف في بيان نشره عبر موقعه على الإنترنت كافة الجهات والمؤسسات والأفراد بأنه «لم يطرأ أي تغيير أو تعديل على أرقام حساباتهم المصرفية»، مؤكدا أن معاملاتهم ستجرى بشكل طبيعي عند استئناف العمل.

- مصرف الجمهورية ينفي إيقاف العمل بفروعه لمدة شهر

وسبق أن نفى مصرف الجمهورية، في 7 أغسطس، لعملائه توقفه عم العمل لمدة شهر خلال الفترة من 15 أغسطس إلى 15 سبتمبر لتطوير المنظومة المصرفية، وذلك ردا على ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف العمل بجميع فروع المصرف.

وأوضح المصرف وقتها أن «مثل هذه الإجراءات لا تجري إلا بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي وأخذ الإذن المسبق بشأن ذلك وإبلاغ الجهات ذات العلاقة وفق وسائل النشر الرسمية وقبل موعد الإعلان عنها بوقت كافٍ».