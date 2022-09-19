مجمع «سونلغاز» الجزائري: الدراسات متواصلة لتصدير الكهرباء إلى ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

كشف رئيس مجمع «سونلغاز» الجزائري الحكومي، مراد عجال، إجراء دراسات حاليا بهدف تصدير الطاقة الكهربائية إلى ليبيا التي تعاني من أزمة تموين بها منذ سنوات.

وكان عجال يرد على أسئلة الصحفيين بولاية سكيكدة الواقعة 500 كيلومتر شرق الجزائر العاصمة بخصوص تصدير الكهرباء، الإثنين، موضحا أن بلاده تقوم عن طريق مجمع «سونلغاز» بتصدير أكثر من 500 ميغاوات إلى تونس في حين لم تنتهِ بعد الدراسات الخاصة بتصدير الطاقة إلى ليبيا.

دعم فني لقطاع الكهرباء في ليبيا

وسبق أن بحث وفد من الشركة العامة للكهرباء مع وزارة الطاقة الجزائرية تقديم الدعم الفني لقطاع الكهرباء في ليبيا، وتنفيذ تطوير قطاع الطاقة.

وفي يونيو الماضي أجرى وفد من الشركة العامة للكهرباء برئاسة وئام العبدلي زيارة إلى الجزائر التقى خلالها وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، والرئيس التنفيذي لمجموعة «سونلغاز» الجزائرية العاملة في قطاع الغاز والكهرباء.

وناقش الجانبان تطوير العلاقات بين الطرفين في قطاع الطاقة وفتح آفاق التعاون في المستقبل القريب، والمساعدة في صيانة الشبكة العامة للكهرباء وتدريب العاملين.

يشار إلى أن ليبيا تعمل على توليد 22% من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول العام 2030، لكن الصراع السياسي حول السلطة يعيق تنفيذ أي أجندة إصلاح الطاقة.