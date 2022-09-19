Atwasat

مجمع «سونلغاز» الجزائري: الدراسات متواصلة لتصدير الكهرباء إلى ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الإثنين 19 سبتمبر 2022, 03:11 مساء
مجمع «سونلغاز» الجزائري: الدراسات متواصلة لتصدير الكهرباء إلى ليبيا
مقر شركة «سونلغاز» الجزائرية. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

كشف رئيس مجمع «سونلغاز» الجزائري الحكومي، مراد عجال، إجراء دراسات حاليا بهدف تصدير الطاقة الكهربائية إلى ليبيا التي تعاني من أزمة تموين بها منذ سنوات.

وكان عجال يرد على أسئلة الصحفيين بولاية سكيكدة الواقعة 500 كيلومتر شرق الجزائر العاصمة بخصوص تصدير الكهرباء، الإثنين، موضحا أن بلاده تقوم عن طريق مجمع «سونلغاز» بتصدير أكثر من 500 ميغاوات إلى تونس في حين لم تنتهِ بعد الدراسات الخاصة بتصدير الطاقة إلى ليبيا.

دعم فني لقطاع الكهرباء في ليبيا
وسبق أن بحث وفد من الشركة العامة للكهرباء مع وزارة الطاقة الجزائرية تقديم الدعم الفني لقطاع الكهرباء في ليبيا، وتنفيذ تطوير قطاع الطاقة.

وفي يونيو الماضي أجرى وفد من الشركة العامة للكهرباء برئاسة وئام العبدلي زيارة إلى الجزائر التقى خلالها وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، والرئيس التنفيذي لمجموعة «سونلغاز» الجزائرية العاملة في قطاع الغاز والكهرباء.

وناقش الجانبان تطوير العلاقات بين الطرفين في قطاع الطاقة وفتح آفاق التعاون في المستقبل القريب، والمساعدة في صيانة الشبكة العامة للكهرباء وتدريب العاملين.

يشار إلى أن ليبيا تعمل على توليد 22% من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول العام 2030، لكن الصراع السياسي حول السلطة يعيق تنفيذ أي أجندة إصلاح الطاقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برنامج «Wsport»: الأهلي طرابلس يبدأ تحضيراته في بنغازي

برنامج «Wsport»: الأهلي طرابلس يبدأ تحضيراته في بنغازي
«اقتصاد بلس»: مخالفات بالجملة في المطاعم تكشفها الأجهزة الرقابية

«اقتصاد بلس»: مخالفات بالجملة في المطاعم تكشفها الأجهزة الرقابية
«نسخة إلى الرأي العام»: أزمة نسبة الرسوب الرياضيات واللغات: كفاءة المعلم أم جودة المنهج؟

«نسخة إلى الرأي العام»: أزمة نسبة الرسوب الرياضيات واللغات: كفاءة المعلم أم جودة...
الليرة اللبنانية في أدنى مستوياتها مقابل الدولار وسط إقفال المصارف

الليرة اللبنانية في أدنى مستوياتها مقابل الدولار وسط إقفال المصارف
جمرك ميناء مصراتة يرد على شكوى التحفظ على 180 حاوية إطارات ومحركات مستعملة

جمرك ميناء مصراتة يرد على شكوى التحفظ على 180 حاوية إطارات ومحركات مستعملة
احتياطات الوقود الأحفوري تحوي 3.5 تريليون طن ثاني أكسيد الكربون

احتياطات الوقود الأحفوري تحوي 3.5 تريليون طن ثاني أكسيد الكربون
شاهد.. بدء مراسم جنازة الملكة إليزابيث

شاهد.. بدء مراسم جنازة الملكة إليزابيث
العائلة المالكة البريطانية تستعرض مشاهد من حياة إليزابيث قبل ساعات من تشييعها

العائلة المالكة البريطانية تستعرض مشاهد من حياة إليزابيث قبل ساعات من تشييعها
العائلة المالكة البريطانية تستعرض مشاهد من حياة إليزابيث قبل ساعات من تشييعها

العائلة المالكة البريطانية تستعرض مشاهد من حياة إليزابيث قبل ساعات من تشييعها
بايدن يكشف فحوى مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني بشأن الحرب الأوكرانية

بايدن يكشف فحوى مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني بشأن الحرب الأوكرانية
«ديربي مدريد» وقمة «الليغا» في قبضة الملكي بعد الفوز على أتلتيكو (2-1)

«ديربي مدريد» وقمة «الليغا» في قبضة الملكي بعد الفوز على أتلتيكو (2-1)
شاهد.. وداع مبكر لـ«الاتحاد» من دوري الأبطال وسط فوز (2-1) و3 ضربات جزاء

شاهد.. وداع مبكر لـ«الاتحاد» من دوري الأبطال وسط فوز (2-1) و3 ضربات جزاء
من هم أبرز زعماء العالم الذين سيحضرون جنازة الملكة إليزابيث الثانية ومن غير مدعو؟

من هم أبرز زعماء العالم الذين سيحضرون جنازة الملكة إليزابيث الثانية ومن غير ...
انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد 2 - 1 فلامبو

انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد 2 - 1 فلامبو
كاركاتير حليم - الاحتباس الحراري

كاركاتير حليم - الاحتباس الحراري
الصين تلجأ للاعتماد على الفحم لمواجهة نقص الطاقة

الصين تلجأ للاعتماد على الفحم لمواجهة نقص الطاقة
شاهد: الإعصار نانمادول «الخطير» يضرب اليابان.. والملايين يحتمون من الرياح

شاهد: الإعصار نانمادول «الخطير» يضرب اليابان.. والملايين يحتمون من الرياح
منتخب شباب ليبيا يفوز وديا على نظيره «الأولمبي السوداني»

منتخب شباب ليبيا يفوز وديا على نظيره «الأولمبي السوداني»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
موسكو: نحتاج إلى فندق موقت لاستئناف عمل السفارة في طرابلس
موسكو: نحتاج إلى فندق موقت لاستئناف عمل السفارة في طرابلس
إصلاح تسرب نفطي بين حقل السرير وميناء الحريقة
إصلاح تسرب نفطي بين حقل السرير وميناء الحريقة
الزني يناقش مع مسؤولين أممين توسيع مشاركة الشباب في انتخابات المجالس المحلية
الزني يناقش مع مسؤولين أممين توسيع مشاركة الشباب في انتخابات ...
مصرف الجمهورية يغلق أبوابه أسبوعا لتحديث المنظومة المصرفية
مصرف الجمهورية يغلق أبوابه أسبوعا لتحديث المنظومة المصرفية
إنتاج النفط الليبي يبلغ مليون و189 ألف برميل
إنتاج النفط الليبي يبلغ مليون و189 ألف برميل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات طرابلس تعيد تشكيل المشهد الأمني بعمق
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات......
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا...
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل كلمة المنقوش
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل ......
حفتر من الكفرة: «الجيش لم يُبنى ليقف متفرجا على ليبيا يجرها العابثون إلى الهاوية»
حفتر من الكفرة: «الجيش لم يُبنى ليقف متفرجا على ليبيا يجرها ......
وزارة التربية والتعليم تعلن خطة العام الدراسي الجديد لمرحلة التعليم الثانوي
وزارة التربية والتعليم تعلن خطة العام الدراسي الجديد لمرحلة ......
المزيد
ضبط وافد متهم بسرقة 8 آلاف دينار من ورشة يعمل بها في بنغازي
ضبط وافد متهم بسرقة 8 آلاف دينار من ورشة يعمل بها في بنغازي...
اللافي يبحث مع أعيان من الجنوب توفير الخدمات والتعامل مع الهجرة غير الشرعية
اللافي يبحث مع أعيان من الجنوب توفير الخدمات والتعامل مع ......
وزارة التجارة تعلن موعد تنظيم معرض وكلاء الصناعات الإيطالية في ليبيا
وزارة التجارة تعلن موعد تنظيم معرض وكلاء الصناعات الإيطالية ......
إنتاج النفط الليبي يبلغ مليون و189 ألف برميل
إنتاج النفط الليبي يبلغ مليون و189 ألف برميل...
مصرف الجمهورية يغلق أبوابه أسبوعا لتحديث المنظومة المصرفية
مصرف الجمهورية يغلق أبوابه أسبوعا لتحديث المنظومة المصرفية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط