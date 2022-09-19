جهاز تنمية المراكز الإدارية يسلم مدرسة في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز تنمية وتطوير المراكز الادارية اليوم الإثنين التوقيع على تسليم مدرسة لمراقبة التعليم زليتن.

مدرسة سلمان الفارسي

وتتكون مدرسة سلمان الفارسي من 10 فصول دراسية بطاقة استيعابية 700 طالب خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وفق بيان للجهاز. وتشمل المدرسة 10 فصول دراسية، و 4 معامل، ومسرح، ومكتبة، ومسجد، و6 مكاتب ادارية ومرافق أخرى، وساحات خارجية وسياج خارجي.

حضر التسليم كل من مدير مكتب مشروعات الأودية، ومنسق مشروعات زليتن، وفريق التعليم العام بإدارة الإشراف ومراقبة التعليم زليتن والشركة المنفذة.

مدرسة سلمان الفارسي في زليتن، 19 سبتمبر 2022. (فيسبوك)

مدرسة سلمان الفارسي في زليتن، 19 سبتمبر 2022. (فيسبوك)