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الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 سبتمبر 2022, 09:32 صباحا
الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام المقبلة بداية من اليوم الإثنين 19 يوليو 2022. (أ ف ب)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا وتشمل غدا بعض مناطق الشمال الشرقي، بينما تتراجع من  يوم الأربعاء مع تكاثر تدريجي للسحب على مناطق الشمال.

رأس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب صباح الغد على مصراته وتتكاثر السحب تدريجيا بداية من يوم الأربعاء.
الرياح: جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول من مساء يوم الغد إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و41 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا تدريجيا من يوم الأربعاء.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية، ولا تتجاوز اليوم 29 درجة مئوية إلى المناطق من الجبل الأخضر إلى أمساعد وترتفع غدا.

الجفرة – سبها - غـات – غدامس – الحمادة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح:  جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحيانا على غدامس والحمادة قد تسبب في إثارة الأتربة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و43 درجة مئوية.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و40 درجة مئوية.

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا
الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا
الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا
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