لجنة حكومية تتفقد موقع جهاز الطاقات المتجددة جنوب بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

أجرت اللجنة المشكلة من قبل جهاز الطاقات المتجددة التابع لرئاسة الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، زيارة ميدانية إلى الموقع الخاص بالجهاز بمنطقة تينيناي جنوب المدينة، وذلك تحت إشراف المركز الليبي للبحوث الهندسية وتقنية المعلومات.

وأوضح مدير مكتب الإعلام وتقنية المعلومات بمركز البحوث الهندسية، فرج الشقار، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الزيارة جاءت لغرض الوقوف على الوضع الحالي للموقع وإحالة تقرير مفصل عنه ومدى ملاءمته لإنشاء مشاريع الطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أن اللجنة زارت أيضًا محطة تينيناي للوقوف على مدى جاهزيتها لعملية ربطها ضمن مشروع الطاقة الشمسية المزمع إقامته خلال الفترة المقبلة بالمنطقة.

وقال الشقار إن مدير الإدارة البحثية بمركز البحوث الهندسية قدم خلال الزيارة لأعضاء اللجنة عرضًا مفصلًا للأعمال التي قام بها المركز، والتي شملت رفع المساحة ودراسة المعوقات وغيرهما من النقاط المهمة، إضافة إلى مناقشة كافة التفاصيل وعرض كافة المستندات المتوفرة.

- توقيع عقد إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية جنوب بني وليد

إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية جنوب بني وليد

ووقع عميد بلدية بني وليد، يونس العزوزي، ورئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة حميد الشروالي، في شهر أغسطس 2021، عقد مشروع إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 50 ميغاوات، سيجري ربطها مع الشبكة العامة للكهرباء في البلدية وتكون قابلة للزيادة والتطوير.

وأكد مدير المكتب الإعلامي ببلدية بني وليد، فتحي رمضان في حديث إلى «بوابة الوسط»، في 25 أغسطس 2021، تخصيص 75 هكتارًا بمنطقة تينيناي الواقعة جنوب المدينة؛ لغرض إنشاء المحطة الخاصة بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأضاف العزوزي، في تصريح نشره المجلس البلدي بني وليد عبر صفحته على «فيسبوك» يومها أن المشروع لا يستهدف الربح التجاري، بل يهدف إلى توطين التقنية ودعم الشبكة العامة للكهرباء وتقليل ساعات الانقطاع وتوفير الطاقة الكهربائية للمنطقة وشبكة الكهرباء عمومًا.

زيارة اللجنة الحكومية لموقع جهاز الطاقات المتجددة بمنطقة تينيناي جنوب بني وليد، الأحد 18 سبتمبر 2022. (الإنترنت)

زيارة اللجنة الحكومية لموقع جهاز الطاقات المتجددة بمنطقة تينيناي جنوب بني وليد، الأحد 18 سبتمبر 2022. (الإنترنت)