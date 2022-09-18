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الحويج يطلع على مستجدات تنفيذ البرنامج الأوروبي لدعم القطاع الخاص

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 سبتمبر 2022, 06:05 مساء
الحويج يطلع على مستجدات تنفيذ البرنامج الأوروبي لدعم القطاع الخاص
الحويج خلال اجتماعه مع نائب مدير البرامج في مؤسسة خبراء فرنسا. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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اطلع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، على مستجدات تنفيذ البرنامج الأوروبي لدعم القطاع الخاص، وذلك خلال اجتماعه مع نائب مدير البرامج في مؤسسة خبراء فرنسا، بحضور مدير إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار، ومدير مكتب النمذجة الاقتصادية بالوزارة.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع ناقش ما جرى «إنجازه في منصة إجراءات، وكذلك منصة التجارة الليبية الأوروبية، ومشروع مصفوفة مؤشرات التنافسية الاقتصادية الليبية».

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وأضافت الوزارة أن الاجتماع تخلله عرض مرئي موجز لمراحل المشاريع المنفذة في هذا البرنامج، مشيرة إلى أن الحويج أكد أن «مثل هذه المشاريع سيكون لها دور فعال في تحسين بيئة الأعمال الليبية، والتنوع الاقتصادي الليبي، باعتبارها مرحلة تطوير تساهم بشكل كبير في رفع معدلات النمو الذي من شأنه تحقيق الاستدامة المالية».

الحويج خلال اجتماعه مع نائب مدير البرامج في مؤسسة خبراء فرنسا. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
الحويج خلال اجتماعه مع نائب مدير البرامج في مؤسسة خبراء فرنسا. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
الحويج خلال اجتماعه مع نائب مدير البرامج في مؤسسة خبراء فرنسا. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
الحويج خلال اجتماعه مع نائب مدير البرامج في مؤسسة خبراء فرنسا. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
الحويج خلال اجتماعه مع نائب مدير البرامج في مؤسسة خبراء فرنسا. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
الحويج خلال اجتماعه مع نائب مدير البرامج في مؤسسة خبراء فرنسا. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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