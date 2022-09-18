«الرئاسي» ينظم حلقة نقاش حول مشروع قانون المصالحة الوطنية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

نظم المجلس الرئاسي، صباح اليوم الأحد، في مدينة بنغازي حلقة نقاش حول مشروع قانون المصالحة الوطنية بالتعاون مع مجلس التخطيط الوطني، ومركز دراسات القانون والمجتمع بجامعة بنغازي، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وحضر حلقة النقاش رئيس مجلس التخطيط الوطني مفتاح الحرير، وعضو مجلس النواب إبراهيم عبدالله الزغيد، وعضو المجلس الانتقالي السابق عبدالحفيظ غوقة، وعدد من المهتمين بقانون المصالحة الوطنية، كما شارك عبر تقنية «الفيديو» وزير العدل الأسبق المحامي صلاح المرغني، والمحامية عزة المقهور، وكذلك أمين سر المجلس الرئاسي، وممثل عن الإدارة القانونية بالمجلس.

الهدف من مشروع قانون المصالحة الوطنية

وافتتح حلقة النقاش رئيس مجلس التخطيط الوطني الدكتور مفتاح الحرير، الذي نقل للحضور تحيات عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، للمشاركين في الحلقة، مؤكدًا أن «مشروع القانون محل النقاش سيساهم في إصلاح ذات البين خلال هذه المرحلة التي تعيشها ليبيا، باعتماده على الخبرات الوطنية المتخصصة في المجال القانوني، والذي يهدف بالوصول بليبيا إلى الاستقرار».

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وأضاف رئيس اللجنة القانونية لمشروع القانون، الدكتور الكوني عبودة، أن لقاء النخب في مدينة بنغازي لمناقشة المشروع الذي أعده المختصون في المجال القانوني، من أكاديميين، وقضاة، لمحاولة المواءمة بين أحكام المشروع، من الواقع المحلي والمعايير الدولية، لوضعه في إطار المشاركة المجتمعية يهدف إلى الوصول إلى توافق حوله، والاستفادة من كل الملاحظات، التي تثار في حلقة النقاش لبلورتها والاستفادة منها.

الملاحظات حول مشروع قانون المصالحة الوطنية

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن حلقة النقاش التي أُقيمت في بنغازي والتي أدارتها الدكتورة جازية شعيتر، «اتسمت بالحوار الجاد والفاعل حول مشروع القانون، الذي يهدف لتحقيق مصالحة وطنية شاملة ومستدامة، تسهم في بناء دولة القانون والسلام من خلال آليات عدالة انتقالية، رسمية ومجتمعية، تراعي قيم المجتمع الليبي، لتعزيز السلم الأهلي».

وأضاف المكتب الإعلامي أن اللجنة القانونية المعنية بمشروع قانون المصالحة أكدت من جانبها أنها ستأخذ كل الملاحظات، التي أثيرت حول القانون بمواده الـ53، بعين الاعتبار، للاستفادة منها لضمان فاعليته من أجل نجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي.

ندوة المجلس الرئاسي حول مشروع قانون المصالحة الوطنية في بنغازي، الأحد 18 سبتمبر 2022. (المجلس الرئاسي)

ندوة المجلس الرئاسي حول مشروع قانون المصالحة الوطنية في بنغازي، الأحد 18 سبتمبر 2022. (المجلس الرئاسي)