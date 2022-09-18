Atwasat

حملة لجمع توقيعات المواطنين على قاعدة دستورية مقترحة من قوى وطنية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 سبتمبر 2022, 04:35 مساء
حملة لجمع توقيعات المواطنين على قاعدة دستورية مقترحة من قوى وطنية
مؤتمر المسار الدستوري الذي عقد في طرابلس يوم 3 أغسطس 2022. (الإنترنت)
alwasat radio

قال الناطق باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر المسار الدستوري علي الهلالي، إن اللجان المنبثقة عن اللجنة التحضيرية لمؤتمر المسار الدستوري «شرعت في حملتها الموسعة في عموم ليبيا لجمع توقيعات المواطنين على القاعدة الدستورية التي أجمعت عليها القوى الوطنية المشاركة في مؤتمر المسار الدستوري الذي انعقد بطرابلس في الثالث من شهر أغسطس الماضي».

وأضاف الهلالي في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد، أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر سلمت في وقت سابق القاعدة الدستورية في شكلها النهائي بعدما توافقت عليها القوى الوطنية إلى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا إضافة الى المجلس الرئاسي.

الهلالي: ترحيب واسع بالقاعدة الدستورية المقترحة من القوى الوطنية
وقال الهلالي إن عموم الموطنين «رحبوا بهذه الخطوة المتقدمة والمشروع الوطني الليبي الذي سيسهم في سرعة إنجاز الاستحقاق الانتخابي وبناء الوطن والحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها ولحمتها الاجتماعية».

وأشار الهلالي إلى أن مؤتمر المسار الدستوري الذي عُقِد في طرابلس خلال الأيام الماضية «جاء استجابة لنداءات وطنية من أجل الخروج من حالة الجمود السياسي والعبور بليبيا إلى بر الأمان بعد أن وصلت إلى مختنق يتطلب عملًا وطنيًا جادًا من أجل استئناف العملية الانتخابية لتحقيق أحلام 2.8 مليون ناخب».

- زينينغا يؤكد للمنفي التزام البعثة الأممية بدعم العملية السياسية والانتخابات
- انطلاق جلسة «النواب» لمناقشة الانسداد السياسي والمسار الدستوري
- المشري وزينينغا يبحثان الجمود في المسار الدستوري

والتأم المؤتمر في طرابلس مطلع شهر أغسطس الماضي بمشاركة ممثلين عن 25 حزبًا ومكونًا سياسيًا، إضافة إلى المكونات الثقافية والشخصيات السياسية ومترشحين للرئاسة ومترشحين برلمانيين ومنظمات مجتمع مدني واتحادات ونقابات مهنية ووفود من المنطقة الشرقية والجنوبية بكل مكوناتها وسجلت فيه المرأة حضورًا فاعلًا من كافة أنحاء البلاد.

الهدف من جمع التوقيعات حول القاعدة الدستورية المقترحة
وأضاف الهلالي أن فعاليات المؤتمر جرى خلالها «عرض مشروع القاعدة الدستورية مادة مادة وجمع ملاحظات المشاركين بغرض التوافق بشأنها، ثم تولت لجنة الصياغة في المؤتمر تضمينها في المشروع»، مشيرًا إلى أنه «بعد أن منحت لجنة الصياغة فترة زمنية لاستقبال الملاحظات حول مواد مشروع القاعدة الدستورية لمن لم يتمكنوا من الحضور قامت بتضمين ملاحظاتهم في القاعدة الدستورية بشكلها النهائي وأعلنت عنها في مؤتمر صحفي للناطق باسمها».

وأوضح الهلالي أن الهدف من جمع التوقيعات الجاري حاليا هو «توسيع قاعدة المشاركة في تحديد المسار الدستوري باعتبار أن الشعب هو مصدر التشريع»، مؤكدًا أن التوقيع على المقترح «يهدف إلى الضغط باتجاه استئناف الانتخابات من حيث توقفت، وعدم إقصاء أي من المترشحين وترك الأمر للشعب الليبي في تحديد اختياراته».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - الاحتباس الحراري

كاركاتير حليم - الاحتباس الحراري
إعصار «نانمادول العملاق» يجتاح جزيرة كيوشو اليابانية

إعصار «نانمادول العملاق» يجتاح جزيرة كيوشو اليابانية
الشرطة التونسية تستدعي الغنوشي

الشرطة التونسية تستدعي الغنوشي
الآلاف بمراكز إيواء في اليابان استعدادا لوصول الإعصار «نانمادول»

الآلاف بمراكز إيواء في اليابان استعدادا لوصول الإعصار «نانمادول»
سون يعود بقوة ويسجل «هاتريك» في فوز ساحق لـ«توتنهام» على «ليستر سيتي»

سون يعود بقوة ويسجل «هاتريك» في فوز ساحق لـ«توتنهام» على «ليستر سيتي»
رئاسة الاتحاد الأوروبي تطالب بمحكمة دولية حول جرائم حرب في إيزيوم الأوكرانية

رئاسة الاتحاد الأوروبي تطالب بمحكمة دولية حول جرائم حرب في إيزيوم الأوكرانية
جراء استهداف أحد السدود.. سكان مسقط رأس الرئيس الأوكراني يعيشون معاناة بعد غرق منازلهم في المياه

جراء استهداف أحد السدود.. سكان مسقط رأس الرئيس الأوكراني يعيشون معاناة بعد غرق ...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس» 4-0 «كم كم» بدوري الأبطال

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس» 4-0 «كم كم» بدوري الأبطال
للمرة الأولى بالمكسيك.. امرأة تحظى بفرصة للفوز في انتخابات الرئاسة

للمرة الأولى بالمكسيك.. امرأة تحظى بفرصة للفوز في انتخابات الرئاسة
هالاند يحلق مجددا في التهديف مع مانشستر سيتي ويضعه في القمة موقتا 24 ساعة

هالاند يحلق مجددا في التهديف مع مانشستر سيتي ويضعه في القمة موقتا 24 ساعة
عدد هائل من المباريات على ملعب «شهداء بنينا».. فهل يصمد العشب الصناعي؟

عدد هائل من المباريات على ملعب «شهداء بنينا».. فهل يصمد العشب الصناعي؟
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل تجتاز الفرق الليبية الصعوبات في البطولات الأفريقية؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل تجتاز الفرق الليبية الصعوبات في البطولات...
جثث «مغلفة» تزرع الرعب في العاصمة الكولومبية

جثث «مغلفة» تزرع الرعب في العاصمة الكولومبية
«وسط الخبر»: انهيار الأسعار.. سياسة موجهة أم جريمة أم قانون سوق؟

«وسط الخبر»: انهيار الأسعار.. سياسة موجهة أم جريمة أم قانون سوق؟
«ذئاب الجبل» تنهش مالك تشيلسي بعد محاولته السطو على صلاح

«ذئاب الجبل» تنهش مالك تشيلسي بعد محاولته السطو على صلاح
اختتام النسخة الأولى من مهرجان بندليف التراثي (صور)

اختتام النسخة الأولى من مهرجان بندليف التراثي (صور)
قمر التربيع الأخير يزين سماء ليبيا عند منتصف الليل

قمر التربيع الأخير يزين سماء ليبيا عند منتصف الليل
كاركاتير خيري - مسار حل الأزمة السياسية في ليبيا

كاركاتير خيري - مسار حل الأزمة السياسية في ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مؤتمر العمل العربي ينتخب علي العابد رئيسا لفريق الحكومات
مؤتمر العمل العربي ينتخب علي العابد رئيسا لفريق الحكومات
ضبط شخص مطلوب على ذمة 11 قضية نصب وسرقة وتهديد
ضبط شخص مطلوب على ذمة 11 قضية نصب وسرقة وتهديد
المنقوش تصل نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة
المنقوش تصل نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة
حملة لجمع توقيعات المواطنين على قاعدة دستورية مقترحة من قوى وطنية
حملة لجمع توقيعات المواطنين على قاعدة دستورية مقترحة من قوى وطنية
بحضور عدد من قادة العالم...الكوني يشارك في تشييع جثمان الملكة إليزابيث الثانية
بحضور عدد من قادة العالم...الكوني يشارك في تشييع جثمان الملكة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات طرابلس تعيد تشكيل المشهد الأمني بعمق
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات......
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا...
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه...
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل كلمة المنقوش
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل ......
حفتر من الكفرة: «الجيش لم يُبنى ليقف متفرجا على ليبيا يجرها العابثون إلى الهاوية»
حفتر من الكفرة: «الجيش لم يُبنى ليقف متفرجا على ليبيا يجرها ......
المزيد
الحويج يطلع على مستجدات تنفيذ البرنامج الأوروبي لدعم القطاع الخاص
الحويج يطلع على مستجدات تنفيذ البرنامج الأوروبي لدعم القطاع ......
الكبير يشارك في اجتماع محافظي المصارف المركزية العربية في جدة
الكبير يشارك في اجتماع محافظي المصارف المركزية العربية في ......
«الرئاسي» ينظم حلقة نقاش حول مشروع قانون المصالحة الوطنية في بنغازي
«الرئاسي» ينظم حلقة نقاش حول مشروع قانون المصالحة الوطنية في......
بحضور عدد من قادة العالم...الكوني يشارك في تشييع جثمان الملكة إليزابيث الثانية
بحضور عدد من قادة العالم...الكوني يشارك في تشييع جثمان ......
حملة لجمع توقيعات المواطنين على قاعدة دستورية مقترحة من قوى وطنية
حملة لجمع توقيعات المواطنين على قاعدة دستورية مقترحة من قوى ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط