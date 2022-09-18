حملة لجمع توقيعات المواطنين على قاعدة دستورية مقترحة من قوى وطنية

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر المسار الدستوري علي الهلالي، إن اللجان المنبثقة عن اللجنة التحضيرية لمؤتمر المسار الدستوري «شرعت في حملتها الموسعة في عموم ليبيا لجمع توقيعات المواطنين على القاعدة الدستورية التي أجمعت عليها القوى الوطنية المشاركة في مؤتمر المسار الدستوري الذي انعقد بطرابلس في الثالث من شهر أغسطس الماضي».

وأضاف الهلالي في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد، أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر سلمت في وقت سابق القاعدة الدستورية في شكلها النهائي بعدما توافقت عليها القوى الوطنية إلى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا إضافة الى المجلس الرئاسي.

الهلالي: ترحيب واسع بالقاعدة الدستورية المقترحة من القوى الوطنية

وقال الهلالي إن عموم الموطنين «رحبوا بهذه الخطوة المتقدمة والمشروع الوطني الليبي الذي سيسهم في سرعة إنجاز الاستحقاق الانتخابي وبناء الوطن والحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها ولحمتها الاجتماعية».

وأشار الهلالي إلى أن مؤتمر المسار الدستوري الذي عُقِد في طرابلس خلال الأيام الماضية «جاء استجابة لنداءات وطنية من أجل الخروج من حالة الجمود السياسي والعبور بليبيا إلى بر الأمان بعد أن وصلت إلى مختنق يتطلب عملًا وطنيًا جادًا من أجل استئناف العملية الانتخابية لتحقيق أحلام 2.8 مليون ناخب».

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والتأم المؤتمر في طرابلس مطلع شهر أغسطس الماضي بمشاركة ممثلين عن 25 حزبًا ومكونًا سياسيًا، إضافة إلى المكونات الثقافية والشخصيات السياسية ومترشحين للرئاسة ومترشحين برلمانيين ومنظمات مجتمع مدني واتحادات ونقابات مهنية ووفود من المنطقة الشرقية والجنوبية بكل مكوناتها وسجلت فيه المرأة حضورًا فاعلًا من كافة أنحاء البلاد.

الهدف من جمع التوقيعات حول القاعدة الدستورية المقترحة

وأضاف الهلالي أن فعاليات المؤتمر جرى خلالها «عرض مشروع القاعدة الدستورية مادة مادة وجمع ملاحظات المشاركين بغرض التوافق بشأنها، ثم تولت لجنة الصياغة في المؤتمر تضمينها في المشروع»، مشيرًا إلى أنه «بعد أن منحت لجنة الصياغة فترة زمنية لاستقبال الملاحظات حول مواد مشروع القاعدة الدستورية لمن لم يتمكنوا من الحضور قامت بتضمين ملاحظاتهم في القاعدة الدستورية بشكلها النهائي وأعلنت عنها في مؤتمر صحفي للناطق باسمها».

وأوضح الهلالي أن الهدف من جمع التوقيعات الجاري حاليا هو «توسيع قاعدة المشاركة في تحديد المسار الدستوري باعتبار أن الشعب هو مصدر التشريع»، مؤكدًا أن التوقيع على المقترح «يهدف إلى الضغط باتجاه استئناف الانتخابات من حيث توقفت، وعدم إقصاء أي من المترشحين وترك الأمر للشعب الليبي في تحديد اختياراته».