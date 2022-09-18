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المنقوش تصل نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 سبتمبر 2022, 04:04 مساء
المنقوش تصل نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة
نجلاء المنقوش. (حسابها على تويتر)
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وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، إلى نيويورك؛ للمشاركة في انطلاق أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية اليوم، ستجري المنقوش، عددًا من الاجتماعات الجانبية واللقاءات الثنائية مع عدد من وزراء الخارجية ومسؤولي الأمم المتحدة، على هامش أعمال الجمعية العامة، كما تشارك في عدد من الفعاليات التي ستقام في إطار أعمال الجمعية.

الجمعية العامة للأمم المتحدة تهزّها الانقسامات
ويشارك نحو 150 من قادة العالم الأسبوع المقبل، بنيويورك في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تهزّها الانقسامات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقبل أيام قليلة من الاجتماع السنوي الحاشد، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، «عالمنا تدمره الحرب، وتضربه فوضى المناخ والكراهية ويغمره العار جراء الفقر وانعدام المساواة»، وفق وكالة «فرانس برس».

- المنقوش: اجتماع برلين استمرار للالتزام بدعم جهود الليبيين في إرساء حل سياسي

وخلال الجائحة، في العامين 2020 و2021 ألقى القادة خلال الجمعية العامة خطاباتهم على الأقل جزئيًا عن طريق الفيديو.

وهذا العام، ستُجرى العودة إلى البروتوكولات المعتادة، ولكي يتحدث أي قائد أمام الجمعية العامة اعتبارًا من الثلاثاء، يجب أن يكون حاضرًا، مع استثناء خاص لفولديمير زيلينسكي.

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